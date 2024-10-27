Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH STOPEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH STOPEST
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH STOPEST

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH STOPEST

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 12, đường số 8, KDC Cityland Parkhills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tìm kiếm data và gọi cho khách hàng (đa dạng từ nhà hàng, khách sạn, văn phòng, trường học, nhà máy, v.v) Có thể đi thị trường nếu được ( ưu tiên nam đi thị trường) có phụ cấp đi thị trường Lọc khách hàng từ data có sẵn để tư vấn cho khách hàng
Tìm kiếm data và gọi cho khách hàng (đa dạng từ nhà hàng, khách sạn, văn phòng, trường học, nhà máy, v.v)
Có thể đi thị trường nếu được ( ưu tiên nam đi thị trường) có phụ cấp đi thị trường
Lọc khách hàng từ data có sẵn để tư vấn cho khách hàng

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc tối thiểu 5 ca trên tuần từ thứ 2 tới thứ 6 Ứng viên có thái độ nhiệt tình, có thái độ tốt đối với công việc và mọi người Không ngại giao tiếp với khách hàng, giọng nói rõ ràng, vui vẻ Có tinh thần trách nhiệm.
Làm việc tối thiểu 5 ca trên tuần từ thứ 2 tới thứ 6
Ứng viên có thái độ nhiệt tình, có thái độ tốt đối với công việc và mọi người
Không ngại giao tiếp với khách hàng, giọng nói rõ ràng, vui vẻ
Có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH STOPEST Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG THEO KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
30k/h (Không KPI) 35k/h ( Có KPI ) 40K/h ( Có KPI kết hợp đi thị trường, hỗ trợ thêm 50k tiền xăng/ngày) (nhận theo tuần hoặc tháng
30k/h (Không KPI)
35k/h ( Có KPI )
40K/h ( Có KPI kết hợp đi thị trường, hỗ trợ thêm 50k tiền xăng/ngày) (nhận theo tuần hoặc tháng
2. Phù hợp cho các bạn sinh viên muốn có cơ hội học hỏi tại môi trường văn phòng
3. Có thể lựa chọn thời gian làm việc phù hợp với lịch học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STOPEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STOPEST

CÔNG TY TNHH STOPEST

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 28/19A Lê Thị Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

