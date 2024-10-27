Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH STOPEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH STOPEST
- Hồ Chí Minh: số 12, đường số 8, KDC Cityland Parkhills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tìm kiếm data và gọi cho khách hàng (đa dạng từ nhà hàng, khách sạn, văn phòng, trường học, nhà máy, v.v)
Có thể đi thị trường nếu được ( ưu tiên nam đi thị trường) có phụ cấp đi thị trường
Lọc khách hàng từ data có sẵn để tư vấn cho khách hàng
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc tối thiểu 5 ca trên tuần từ thứ 2 tới thứ 6
Ứng viên có thái độ nhiệt tình, có thái độ tốt đối với công việc và mọi người
Không ngại giao tiếp với khách hàng, giọng nói rõ ràng, vui vẻ
Có tinh thần trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH STOPEST Thì Được Hưởng Những Gì
30k/h (Không KPI) 35k/h ( Có KPI ) 40K/h ( Có KPI kết hợp đi thị trường, hỗ trợ thêm 50k tiền xăng/ngày) (nhận theo tuần hoặc tháng
2. Phù hợp cho các bạn sinh viên muốn có cơ hội học hỏi tại môi trường văn phòng
3. Có thể lựa chọn thời gian làm việc phù hợp với lịch học
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STOPEST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
