Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 77 Lê Cao Lãng Phường Phú Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại (sale online)
- Gọi điện tư vấn khách tiềm năng theo danh sách có sẵn của công ty
- Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng, lên đơn hàng cho khách
- Lập kế hoạch CSKH tốt

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về mảng CSKH, tốt nghiệp từ Trung cấp
Có tư duy tích cực về mọi vấn đề trong cuộc sống
Có giọng nói chuẩn, truyền cảm hứng là 1 lợi thế
khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe, hiểu tâm lý khách hàng, chịu học hỏi là 1 lợi thế
Làm việc theo teamwork
Kiên nhẫn, cần cù, chịu khó, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6 -9 triệu + thưởng doanh thu, tổng thu nhập 15tr
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT và các chế độ phúc lợi người lao động theo quy định Công ty
- Có nhiều cơ hội thăng tiến
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng vào dịp lễ, tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ THÀNH TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 197 Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

