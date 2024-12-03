Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 672A1 Phan Văn Trị, Phường 10, Q. Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1. Công việc chính:

- Gọi điện tư vấn dịch vụ, giải đáp thắc mắc của KH về sản phẩm, dịch vụ

- Chốt lịch hẹn-đặt hẹn cho khách online và chăm sóc khách theo quy trình của công ty

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hiện tại, tiến hành tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng và thuyết phục khách hàng, chốt đơn hàng.

- Thu thập thông tin khách hàng, cập nhật vào cơ sở dữ liệu giúp việc quan tâm chăm sóc khách hàng dễ dàng hơn.

- Quản lý thông tin khách hàng, lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng sau mỗi giao dịch kết thúc.

- Sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng để tư vấn, giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng và xử lý khiếu nại kịp thời (nếu có).

- Thường xuyên theo dõi báo cáo kết quả công việc và liên tục cải thiện kỹ năng, đảm bảo chỉ tiêu doanh số cam kết.

- Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.

- Báo cáo cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần.

2. Công việc khác

- Tự quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản được giao.

- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/huấn luyện theo quy định; thường xuyên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt công việc.

- Báo cáo cho Cấp trên khi phát hiện hành vi vi phạm nội quy lao động, quy trình, quy định hoặc các hành vi khác có thể gây thiệt hại cho Công ty.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng cơ bản vi tính văn phòng;

- Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng nói lắp

- Nhanh nhẹn, chủ động, cầu tiến

- Kỹ năng chốt sale, xử lý từ chối, thuyết phục

- Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất từ 6 tháng trở lên thực chiến vị trí Telesale, hoặc call Center (Ưu tiên từng làm Spa, Thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa, đa khoa...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 12 - 16 triệu

- Lương tháng 13

- Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng nóng, thưởng tháng, quý

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...), tháng, quý, năm, thưởng nhân viên xuất sắc, ý tưởng đột phá,...

- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ tại những trung tâm y tế chất lượng, uy tín

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

- Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)

