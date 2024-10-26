Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 842/1/130 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Chăm sóc khách hàng mới và khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm của công ty

- Sử dụng data có sẵn từ bộ phận marketing để liên hệ với khách hàng

- Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại về các sản phẩm và các chính sách ưu đãi, CTKM của công ty

- Chốt đơn hàng và xử lý đơn hàng.

- Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thông qua đáp ứng những yêu cầu của khách bằng một phong thái thân thiện, chuyên nghiệp, và sẵn sàng giúp đỡ trong mọi trường hợp.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ - Tuổi: không giới hạn độ tuổi

- Có kinh nghiệm 06 tháng trở lên ở vị trí bán hàng hoặc tư vấn sản phẩm

- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn.

- Kiên trì, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina Thì Được Hưởng Những Gì

. Thu nhập: từ 7-15 triệu

• Thưởng các dịp Lễ Tết

• Thưởng tháng/quý/năm tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

• Phép năm 12 ngày/ năm;

• Chương trình du lịch và các hoạt động văn nghệ hàng năm;

• Được đóng BHXH - BHYT - BHTN theo luật lao động;

• Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài

• Có cơ hội được thưởng theo tiêu chuẩn đối với cá nhân xuất sắc hàng năm;

• Các chính sách khác theo quy định của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin