Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH CC PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CC PRO
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH CC PRO

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH CC PRO

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường N1, Celadon City, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Gọi outbound mỗi ngày.
- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng.
- Hỗ trợ thông tin về sản phẩm/dịch vụ một cách nhanh chóng và chính xác.
- Nắm bắt và cập nhật các chính sách, dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm Telesales, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ca đêm.
- Giao tiếp tiếng Việt tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với thị trường Mỹ và biết tiếng Anh.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có khả năng gọi điện thoại ra (outbound call).
- Có trách nhiệm, kiên nhẫn và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CC PRO Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng lương cơ bản: 12.000.000 VNĐ
- Lương tháng 13.
- Bonus hấp dẫn theo doanh số.
- Chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ.
- Teambuilding hàng năm.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.
- KHÔNG TĂNG CA.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CC PRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CC PRO

CÔNG TY TNHH CC PRO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Daimond Alnata,Đường N1, Celadon City, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

