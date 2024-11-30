Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH CC PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH CC PRO
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường N1, Celadon City, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Gọi outbound mỗi ngày.
- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng.
- Hỗ trợ thông tin về sản phẩm/dịch vụ một cách nhanh chóng và chính xác.
- Nắm bắt và cập nhật các chính sách, dịch vụ của công ty.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm Telesales, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ca đêm.
- Giao tiếp tiếng Việt tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với thị trường Mỹ và biết tiếng Anh.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có khả năng gọi điện thoại ra (outbound call).
- Có trách nhiệm, kiên nhẫn và giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH CC PRO Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng lương cơ bản: 12.000.000 VNĐ
- Lương tháng 13.
- Bonus hấp dẫn theo doanh số.
- Chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ.
- Teambuilding hàng năm.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.
- KHÔNG TĂNG CA.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CC PRO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
