Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH CC PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường N1, Celadon City, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Gọi outbound mỗi ngày.

- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng.

- Hỗ trợ thông tin về sản phẩm/dịch vụ một cách nhanh chóng và chính xác.

- Nắm bắt và cập nhật các chính sách, dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm Telesales, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ca đêm.

- Giao tiếp tiếng Việt tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với thị trường Mỹ và biết tiếng Anh.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Có khả năng gọi điện thoại ra (outbound call).

- Có trách nhiệm, kiên nhẫn và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CC PRO Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng lương cơ bản: 12.000.000 VNĐ

- Lương tháng 13.

- Bonus hấp dẫn theo doanh số.

- Chế độ phúc lợi, bảo hiểm đầy đủ.

- Teambuilding hàng năm.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

- KHÔNG TĂNG CA.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CC PRO

