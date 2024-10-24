Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Doctor Scar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SS1N Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Thực hiện cuộc gọi hằng ngày để giới thiệu tư vấn cho khách hàng Mời và chốt lịch đặt hẹn khách hàng đến thăm khám và trải nghiệm các dịch vụ trị sẹo rỗ tại Công ty. Trực chat, trả lời ib của KH về thông tin sản phẩm dịch vụ của công ty Giải đáp thắc mắc của khách hàng sau khi điều trị Nhận chỉ tiêu từ Trưởng nhóm và lên kế hoạch thực hiện mục tiêu theo yêu cầu của Công ty. Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên Có kinh nghiệm về tư vấn, chăm sóc khách hàng, Telesales từ 02 -03 năm trở lên. Ưu tiên từng làm trong môi trường nghành thẩm mỹ, da liễu. Kỹ năng đàm phán, thuyết phục với khách hàng tốt. Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống, xử lý từ chối

Tại Công ty TNHH Doctor Scar Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7.000.000 - 10.000.000 + thưởng KPI + hoa hồng từ 1-4%. Có thể thỏa thuận lương cứng nếu ứng viên có kỹ năng Telesale tốt. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành khi ký kết hợp đồng lao động. Được review lương hàng năm. Được công ty đào tạo những kiến thức chuyên môn, kỹ năng cần có trong tư vân cho khách hàng. Được đào tạo, bổ sung kiến thức trong ngành làm đẹp, chăm sóc da, điều trị sẹo rỗ. Các phúc lợi hấp dẫn được quy định trong chính sách của Công ty: Thưởng lễ tết, lương tháng 13, đám cưới, sinh nhật, lễ 8/3. Nghỉ lễ tết theo đúng quy định pháp luật. Team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Doctor Scar

