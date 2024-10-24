Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Doctor Scar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH Doctor Scar
- Hồ Chí Minh: SS1N Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Thực hiện cuộc gọi hằng ngày để giới thiệu tư vấn cho khách hàng
Mời và chốt lịch đặt hẹn khách hàng đến thăm khám và trải nghiệm các dịch vụ trị sẹo rỗ tại Công ty.
Trực chat, trả lời ib của KH về thông tin sản phẩm dịch vụ của công ty
Giải đáp thắc mắc của khách hàng sau khi điều trị
Nhận chỉ tiêu từ Trưởng nhóm và lên kế hoạch thực hiện mục tiêu theo yêu cầu của Công ty.
Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Hỗ trợ khách hàng kết nối với các bác sĩ, các bộ phận khác
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm về tư vấn, chăm sóc khách hàng, Telesales từ 02 -03 năm trở lên.
Ưu tiên từng làm trong môi trường nghành thẩm mỹ, da liễu.
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục với khách hàng tốt.
Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống, xử lý từ chối
Tại Công ty TNHH Doctor Scar Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 7.000.000 - 10.000.000 + thưởng KPI + hoa hồng từ 1-4%. Có thể thỏa thuận lương cứng nếu ứng viên có kỹ năng Telesale tốt.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành khi ký kết hợp đồng lao động.
Được review lương hàng năm.
Được công ty đào tạo những kiến thức chuyên môn, kỹ năng cần có trong tư vân cho khách hàng. Được đào tạo, bổ sung kiến thức trong ngành làm đẹp, chăm sóc da, điều trị sẹo rỗ.
Các phúc lợi hấp dẫn được quy định trong chính sách của Công ty: Thưởng lễ tết, lương tháng 13, đám cưới, sinh nhật, lễ 8/3. Nghỉ lễ tết theo đúng quy định pháp luật.
Team building hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Doctor Scar
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
