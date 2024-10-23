Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Số 33B, đường Cống Mỹ, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải phòng, Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tiếp nhận yêu cầu công việc
- Lên kế hoạch phân công công việc cho khối kỹ thuật
- Chuẩn bị vật tư trước mỗi công trình
- Theo dõi tiến độ công việc
- Theo dõi nhân công từng công trình
- Quyết toán công trình
- Đăng ký trước khi vào làm tại khách hàng
- Hỗ trợ kiểm kê kho hàng tháng
- Làm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Trình độ: Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành: Cơ điện, Điện tự động hóa; Điện công nghiệp;
- Có trách nhiệm, nhanh nhẹ, chịu khó, chủ động trong công việc.
Tại Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ ăn trưa, chi phí điện thoại, xăng xe
- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỉ & theo dự án
- BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ theo luật quy định
- Du lịch hè, du xuân và các hoạt động tập thể do Công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
