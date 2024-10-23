Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 33B, đường Cống Mỹ, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải phòng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu công việc

- Lên kế hoạch phân công công việc cho khối kỹ thuật

- Chuẩn bị vật tư trước mỗi công trình

- Theo dõi tiến độ công việc

- Theo dõi nhân công từng công trình

- Quyết toán công trình

- Đăng ký trước khi vào làm tại khách hàng

- Hỗ trợ kiểm kê kho hàng tháng

- Làm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Trình độ: Cao đẳng trở lên;

- Chuyên ngành: Cơ điện, Điện tự động hóa; Điện công nghiệp;

- Có trách nhiệm, nhanh nhẹ, chịu khó, chủ động trong công việc.

Tại Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ ăn trưa, chi phí điện thoại, xăng xe

- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỉ & theo dự án

- BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ theo luật quy định

- Du lịch hè, du xuân và các hoạt động tập thể do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH TM&DV Kỹ Thuật Tự Động Hóa Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.