Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 75 Trần Khánh Dư, Máy Tơ, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Phối hợp cùng bộ phận liên quan để khảo sát hiện trường, nắm bắt nhu cầu, mong muốn khách hàng, mục đích hình ảnh sự kiện

- Tư vấn, giải đáp vấn đề thiết kế cho khách hàng

- Lên ý tưởng, đề xuất, thiết kế 2D, 3D đảm bảo kịp thời gian tiến độ cho khách hàng.

- Yêu cầu và phối hợp với bộ phận kỹ thuật triển khai tại công trình đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Thiết kế các mẫu sản phẩm đẹp, độc đáo phục vụ khách hàng và công việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và marketing của công ty

- Luôn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ kiểu cách mới, xu hướng thiết kế mới, cập nhật xu hướng thị trường.

- Chốt thiết kế, chốt vật liệu, bàn giao cho bộ phận triển khai sản xuất.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo được các phần mềm 3D cơ bản (yêu cầu chính), sketchup, Illustrator, photoshop hoặc corel.

- Có kinh nghiệm, am hiểu về chất liệu, kỹ thuật in ấn thiết kế về event, media là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên.

- Am hiểu thẩm mỹ và diễn họa tốt, tư duy sáng tạo.

- Có khả năng làm việc nhóm tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kiên trì, biết lắng nghe yêu cầu của khách hàng, trao đổi về các ý tưởng.

- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

- Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

- Chịu đựng được áp lực công việc cao.

- Có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12,000,000 - 20,000,000 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

- Thưởng KPIs sự kiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER

