Tuyển Luật/Pháp lý Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tam Kỳ, Điện Bàn, Điện Ngọc, Thăng Bình, TP Tam Kỳ

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thực hiện công tác xử lý nợ theo quy trình: tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống, phân tích, đề xuất phương án xử lý nợ phù hợp. Trực tiếp tiến hành các biện pháp xử lý nợ, gặp gỡ, làm việc với khách hàng và triển khai áp dụng các biện pháp xử lý nợ theo quy định. Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác xử lý nợ, quản lý tài sản thu nợ theo chỉ đạo của cấp quản lý. Làm việc tại các Khu vực theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Thực hiện công tác xử lý nợ theo quy trình: tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống, phân tích, đề xuất phương án xử lý nợ phù hợp.

Trực tiếp tiến hành các biện pháp xử lý nợ, gặp gỡ, làm việc với khách hàng và triển khai áp dụng các biện pháp xử lý nợ theo quy định.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác xử lý nợ, quản lý tài sản thu nợ theo chỉ đạo của cấp quản lý.

Làm việc tại các Khu vực theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 22. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến xử lý nợ. Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, thích di chuyển. Tính cách trung thực, tận tâm, trách nhiệm trong công việc. Chủ động hoàn thành công việc và có thể chịu được áp lực công việc.

Nam tuổi từ 22. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

Ưu tiên ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến xử lý nợ.

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, thích di chuyển.

Tính cách trung thực, tận tâm, trách nhiệm trong công việc. Chủ động hoàn thành công việc và có thể chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty CP Lendbiz Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Thu nhập không giới hạn (Lương + thưởng doanh số theo chính sách ) Thưởng cuối năm, thưởng kết quả kinh doanh, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ…

Thu nhập không giới hạn (Lương + thưởng doanh số theo chính sách )

Thưởng cuối năm, thưởng kết quả kinh doanh, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ…

Phúc lợi:

Thu nhập cạnh tranh; Phụ cấp ăn trưa, xăng xe điện thoại Thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của Khu vực, Công ty, thưởng cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ… Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu..… Đánh giá năng xuất công việc để cân nhắc thăng chức và điều chỉnh lương định kỳ hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc; Tham gia các hoạt động sinh nhật, du lịch, teambuilding,… của Công ty; Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định Luật lao động; Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Thu nhập cạnh tranh;

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe điện thoại

Thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của Khu vực, Công ty, thưởng cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỷ…

Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu..…

Đánh giá năng xuất công việc để cân nhắc thăng chức và điều chỉnh lương định kỳ hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc;

Tham gia các hoạt động sinh nhật, du lịch, teambuilding,… của Công ty;

Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định Luật lao động;

Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Lendbiz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin