Tuyển Nhân viên thủ kho HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM

Nhân viên thủ kho

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KM8, Đại lộ Thăng Long, KCN Cầu Nổi Vân Canh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Thực hiện nhập/ xuất hàng, nhập kho theo đúng quy định;
- Theo dõi/quản lý tồn kho hàng hóa, tồn kho linh kiện;
- Theo dõi linh kiện lắp đặt, công cụ dụng cụ của kỹ thuật, dụng cụ dùng cho sản xuất;
- Tiếp nhận/ điều phối đơn hàng;
- Sắp xếp, phân loại, tổ chức hàng hóa một cách khoa học, hợp lý;
- Lập các báo cáo tồn kho, báo cáo số lượng kiểm kê, ... các báo cáo khác;
- Các công việc khác theo sự phân công của BLĐ.
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng: 7h45 đến 11h45; Chiều: 13h15 đến 17h15.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan;
- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 3-6 tháng (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo);
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (phần mềm excel, ...), Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán MISA.
- Có khả năng thống kê, tổng hợp tốt là lợi thế;
- Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc;

Tại HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7- 9 triệu đồng (thỏa thuận theo năng lực);
- Phụ cấp ăn trưa/ xăng xe/điện thoại;
- Tăng lương định kỳ 12 tháng/ 1 lần theo quy chế lương Công ty;
- Môi trường làm việc: trẻ trung, năng động, được tôn trọng, ghi nhận, vinh danh;
- Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm để nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn theo chế độ của công ty (đào tạo nội bộ và bên ngoài);
- Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định;
- Được nghỉ và thưởng vào các ngày lễ tết theo quy định của công ty. Tham gia các hoạt động team-building, YEP, nghỉ mát du lịch hàng năm cùng Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B45-LK15, Cổng B, khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

