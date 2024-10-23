Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Km3, QL2, Phúc Thắng , Phúc Yên, Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nhập/xuất hàng theo phiếu YC của các bộ phận

- Kiểm kê, kiểm soát số liệu nhập/xuất/tồn kho hàng ngày

- Sắp xếp hàng hóa đảm bảo kiểm soát được số lượng, chất lượng, nhập trước xuất trước

- Nhập số liệu nhập xuất trên excel và hệ thống, gửi báo cáo cho các bộ phận hàng ngày

- Thực hiện các việc khác theo chỉ đạo của BLĐ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: không yêu cầu Độ tuổi từ 23 trở lên Kinh nghiệm thủ kho từ 1-2 năm Làm việc trách nhiệm, cẩn thận, chi tiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7- 9 triệu đồng Đóng BHXH, hưởng các chế độ phúc lợi, lễ Tết theo quy định Công ty, nghỉ phép năm, du lịch, teambuilding... Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7. Ca 1: 8h-17h, Ca 2: 13h đến không quá 21h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company

