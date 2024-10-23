Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Km3, QL2, Phúc Thắng , Phúc Yên, Phúc Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Nhập/xuất hàng theo phiếu YC của các bộ phận
- Kiểm kê, kiểm soát số liệu nhập/xuất/tồn kho hàng ngày
- Sắp xếp hàng hóa đảm bảo kiểm soát được số lượng, chất lượng, nhập trước xuất trước
- Nhập số liệu nhập xuất trên excel và hệ thống, gửi báo cáo cho các bộ phận hàng ngày
- Thực hiện các việc khác theo chỉ đạo của BLĐ
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: không yêu cầu Độ tuổi từ 23 trở lên Kinh nghiệm thủ kho từ 1-2 năm Làm việc trách nhiệm, cẩn thận, chi tiết
Giới tính: không yêu cầu
Độ tuổi từ 23 trở lên
Kinh nghiệm thủ kho từ 1-2 năm
Làm việc trách nhiệm, cẩn thận, chi tiết
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7- 9 triệu đồng Đóng BHXH, hưởng các chế độ phúc lợi, lễ Tết theo quy định Công ty, nghỉ phép năm, du lịch, teambuilding... Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7. Ca 1: 8h-17h, Ca 2: 13h đến không quá 21h.
Thu nhập: 7- 9 triệu đồng
Đóng BHXH, hưởng các chế độ phúc lợi, lễ Tết theo quy định Công ty, nghỉ phép năm, du lịch, teambuilding...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7. Ca 1: 8h-17h, Ca 2: 13h đến không quá 21h.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company
