Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương, số 2, ngõ 80 chùa Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận và kiểm tra tiền trước khi bắt đầu ca làm việc

Phụ trách tính tiền, lên hóa đơn cho khách hàng

Thu tiền và hoàn thiện các thủ tục bán hàng

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng khi cần

Nhận hàng, hỗ trợ sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại cửa hàng

Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18 tuổi trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt

Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn

Không có tiền án tiền sự.

Tinh thần tích cực vui vẻ, có kỷ luật, không dối trá hoặc làm điều tiêu cực với đồng nghiệp; không nói xấu gây ảnh hưởng tới uy tín và đoàn kết của Công ty.

Có khả năng thích nghi với những thay đổi trong công việc.

Xác định làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin