Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO
Thỏa thuận
Khác
Không yêu cầu
2 người
Không yêu cầu
Nhân viên
- Hà Nội: Trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương, số 2, ngõ 80 chùa Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận và kiểm tra tiền trước khi bắt đầu ca làm việc
Phụ trách tính tiền, lên hóa đơn cho khách hàng
Thu tiền và hoàn thiện các thủ tục bán hàng
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng khi cần
Nhận hàng, hỗ trợ sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại cửa hàng
Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 18 tuổi trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt
Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn
Không có tiền án tiền sự.
Tinh thần tích cực vui vẻ, có kỷ luật, không dối trá hoặc làm điều tiêu cực với đồng nghiệp; không nói xấu gây ảnh hưởng tới uy tín và đoàn kết của Công ty.
Có khả năng thích nghi với những thay đổi trong công việc.
Xác định làm việc lâu dài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
