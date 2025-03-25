Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương, số 2, ngõ 80 chùa Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận và kiểm tra tiền trước khi bắt đầu ca làm việc
Phụ trách tính tiền, lên hóa đơn cho khách hàng
Thu tiền và hoàn thiện các thủ tục bán hàng
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng khi cần
Nhận hàng, hỗ trợ sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại cửa hàng
Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18 tuổi trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt
Chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn
Không có tiền án tiền sự.
Tinh thần tích cực vui vẻ, có kỷ luật, không dối trá hoặc làm điều tiêu cực với đồng nghiệp; không nói xấu gây ảnh hưởng tới uy tín và đoàn kết của Công ty.
Có khả năng thích nghi với những thay đổi trong công việc.
Xác định làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

