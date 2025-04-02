Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số19 - 20, Liền kề 5, KĐT Mới Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các giao dịch tiền mặt của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.

Cân đối tiền mặt cuối ngày và lập báo cáo giao dịch.

Bảo quản tiền mặt và tài sản của công ty một cách an toàn.

Thực hiện các nghiệp vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc liên quan đến giao dịch.

Tuân thủ các quy định, quy trình của công ty về an ninh và bảo mật.

Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo các kỹ năng tính toán cơ bản.

Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản.

Khỏe mạnh, năng động, có thể đứng làm việc lâu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HẢI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HẢI VIỆT NAM

