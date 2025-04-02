Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HẢI VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số19
- 20, Liền kề 5, KĐT Mới Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và xử lý các giao dịch tiền mặt của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.
Cân đối tiền mặt cuối ngày và lập báo cáo giao dịch.
Bảo quản tiền mặt và tài sản của công ty một cách an toàn.
Thực hiện các nghiệp vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc liên quan đến giao dịch.
Tuân thủ các quy định, quy trình của công ty về an ninh và bảo mật.
Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Thành thạo các kỹ năng tính toán cơ bản.
Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản.
Khỏe mạnh, năng động, có thể đứng làm việc lâu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HẢI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC HẢI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
