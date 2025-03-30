Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 76 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các giao dịch tiền mặt của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.
Kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ, chứng từ liên quan đến giao dịch.
Cung cấp thông tin và hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.
Quản lý và bảo quản tiền mặt, chứng từ giao dịch một cách an toàn và hiệu quả.
Báo cáo kết quả giao dịch hàng ngày cho quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình của ngân hàng về nghiệp vụ thu ngân.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Thành thạo các thao tác trên máy tính, phần mềm ứng dụng văn phòng.
Khả năng xử lý tình huống tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.
Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 106 phố Linh Lang, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

