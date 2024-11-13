Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ngã tư Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán

- Thực hiện việc kiểm tra chứng từ trước khi nhập, xuất tiền khỏi quỹ: kiểm tra số tiền trên phiếu thu, chi với chứng từ gốc, kiểm tra nội dung ghi trên phiếu thu, chi với chứng từ gốc.

- Căn cứ vào phiếu thu, chi đã được Giám đốc, Kế toán trưởng ký làm thủ tục thu chi tiền, thanh toán tiền mặt theo đúng quy trình thanh toán của Công ty.

- Đảm bảo tính hợp lệ của phiếu thu chi, yêu cầu người nhận tiền phải ký nhận và ghi rõ họ tên, đã nhận đủ vào phiếu chi và ghi số phiếu thu, chi theo quy định.

- Thực hiện các giao dịch gửi và rút tiền gửi tại Ngân hàng.

- Quản lý, sắp xếp, phân loại toàn bộ tiền mặt trong két sắt; Kiểm tra để phát hiện tiền giả (nếu có) và báo cáo kịp thời. Giữ chìa khóa két sắt an toàn và không giao cho người khác khi chưa có sự đồng ý của người có thẩm quyền tại Công ty

- Cuối ngày tổng hợp phiếu thu, chi giao cho Kế toán tổng hợp ghi sổ sau đó chốt quỹ ngày cùng kế toán tổng hợp.

- Thực hiện kiểm kê tiền mặt đối chiếu với sổ quỹ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng,... hoặc các chuyên ngành liên quan đến công việc

Kỹ năng tính toán, xử lý số liệu

Ít nhất 01 năm tại vị trí tương đương

Cẩn thận, tỉ mỉ

Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn trưa tại Công ty

Lương tháng 13, thưởng lễ tết, các dịp đặc biệt khác trong năm

Đóng BH theo quy định của Pháp luật

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

