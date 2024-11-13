Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Kế toán

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ngã tư Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Thực hiện việc kiểm tra chứng từ trước khi nhập, xuất tiền khỏi quỹ: kiểm tra số tiền trên phiếu thu, chi với chứng từ gốc, kiểm tra nội dung ghi trên phiếu thu, chi với chứng từ gốc.
- Căn cứ vào phiếu thu, chi đã được Giám đốc, Kế toán trưởng ký làm thủ tục thu chi tiền, thanh toán tiền mặt theo đúng quy trình thanh toán của Công ty.
- Đảm bảo tính hợp lệ của phiếu thu chi, yêu cầu người nhận tiền phải ký nhận và ghi rõ họ tên, đã nhận đủ vào phiếu chi và ghi số phiếu thu, chi theo quy định.
- Thực hiện các giao dịch gửi và rút tiền gửi tại Ngân hàng.
- Quản lý, sắp xếp, phân loại toàn bộ tiền mặt trong két sắt; Kiểm tra để phát hiện tiền giả (nếu có) và báo cáo kịp thời. Giữ chìa khóa két sắt an toàn và không giao cho người khác khi chưa có sự đồng ý của người có thẩm quyền tại Công ty
- Cuối ngày tổng hợp phiếu thu, chi giao cho Kế toán tổng hợp ghi sổ sau đó chốt quỹ ngày cùng kế toán tổng hợp.
- Thực hiện kiểm kê tiền mặt đối chiếu với sổ quỹ.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng,... hoặc các chuyên ngành liên quan đến công việc
Kỹ năng tính toán, xử lý số liệu
Ít nhất 01 năm tại vị trí tương đương
Cẩn thận, tỉ mỉ
Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn trưa tại Công ty
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, các dịp đặc biệt khác trong năm
Đóng BH theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường lê thái tổ, TP bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

