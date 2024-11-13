Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
- Hồ Chí Minh: Ngã tư Bình Phước, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Thực hiện việc kiểm tra chứng từ trước khi nhập, xuất tiền khỏi quỹ: kiểm tra số tiền trên phiếu thu, chi với chứng từ gốc, kiểm tra nội dung ghi trên phiếu thu, chi với chứng từ gốc.
- Căn cứ vào phiếu thu, chi đã được Giám đốc, Kế toán trưởng ký làm thủ tục thu chi tiền, thanh toán tiền mặt theo đúng quy trình thanh toán của Công ty.
- Đảm bảo tính hợp lệ của phiếu thu chi, yêu cầu người nhận tiền phải ký nhận và ghi rõ họ tên, đã nhận đủ vào phiếu chi và ghi số phiếu thu, chi theo quy định.
- Thực hiện các giao dịch gửi và rút tiền gửi tại Ngân hàng.
- Quản lý, sắp xếp, phân loại toàn bộ tiền mặt trong két sắt; Kiểm tra để phát hiện tiền giả (nếu có) và báo cáo kịp thời. Giữ chìa khóa két sắt an toàn và không giao cho người khác khi chưa có sự đồng ý của người có thẩm quyền tại Công ty
- Cuối ngày tổng hợp phiếu thu, chi giao cho Kế toán tổng hợp ghi sổ sau đó chốt quỹ ngày cùng kế toán tổng hợp.
- Thực hiện kiểm kê tiền mặt đối chiếu với sổ quỹ.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng tính toán, xử lý số liệu
Ít nhất 01 năm tại vị trí tương đương
Cẩn thận, tỉ mỉ
Có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, các dịp đặc biệt khác trong năm
Đóng BH theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI