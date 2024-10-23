Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Nhắn tin, tư vấn chăm sóc khách hàng về sản phẩm sữa hạt trên phần mềm của công ty (Fanpage, zalo, shoppee, pancake)
Đảm bảo không để lỡ tin nhắn của khách hàng.
Hỗ trợ lên đơn trên phần mềm.
Báo cáo công việc được giao theo quy định.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 6 tháng kinh nghiệm trực PANCAKE. Có Laptop cá nhân. Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó. Chủ động, có trách nhiệm với công việc. Ham học hỏi và đổi mới sáng tạo, nâng cấp bản thân mỗi ngày.
Có 6 tháng kinh nghiệm trực PANCAKE.
Có Laptop cá nhân.
Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó.
Chủ động, có trách nhiệm với công việc.
Ham học hỏi và đổi mới sáng tạo, nâng cấp bản thân mỗi ngày.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Cứng 6-8 triệu + thưởng KPI + % hoa hồng + Phụ cấp; Thu nhập 10 - 15 triệu/ tháng. Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc; Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự; Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động team building, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty; Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
Lương Cứng 6-8 triệu + thưởng KPI + % hoa hồng + Phụ cấp; Thu nhập 10 - 15 triệu/ tháng.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động team building, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty;
Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
