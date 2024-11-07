Tuyển Call Center Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 314 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thành, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận cuộc gọi/chat chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm Tasco: Thông báo tai nạn, cứu hộ, bồi thường, hỏi về sản phẩm dịch vụ của Bảo Hiểm Tasco và dịch vụ cứu hộ

Liên hệ với các bộ phận liên quan để giải quyết hồ sơ bồi thường cho khách hàng

Liên hệ với giám định viên tại khu vực trong trường hợp có tai nạn tại hiện trường

Đảm bảo thời gian và chất lượng phục vụ khách hàng nhanh chóng, hiệu quả

Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng theo chiến dịch của công ty

Các công việc khác được giao theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiêm trực tổng đài từ một năm trở lên

Giọng nói dễ nghe, phát âm rõ ràng

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Thái độ làm việc tích cực, kiên nhẫn

Kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản

Có khả năng làm việc theo ca

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về kỹ năng chăm sóc khách hàng và kiến thức về bảo hiểm

Lương + phụ cấp theo ca

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội gắn bó hoặc thăng tiến tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.