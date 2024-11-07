Tuyển Call Center Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Call Center Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
- Hồ Chí Minh: Số 314 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thành, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận cuộc gọi/chat chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm Tasco: Thông báo tai nạn, cứu hộ, bồi thường, hỏi về sản phẩm dịch vụ của Bảo Hiểm Tasco và dịch vụ cứu hộ
Liên hệ với các bộ phận liên quan để giải quyết hồ sơ bồi thường cho khách hàng
Liên hệ với giám định viên tại khu vực trong trường hợp có tai nạn tại hiện trường
Đảm bảo thời gian và chất lượng phục vụ khách hàng nhanh chóng, hiệu quả
Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng theo chiến dịch của công ty
Các công việc khác được giao theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói dễ nghe, phát âm rõ ràng
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Thái độ làm việc tích cực, kiên nhẫn
Kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản
Có khả năng làm việc theo ca
Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + phụ cấp theo ca
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội gắn bó hoặc thăng tiến tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI