Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Newlink làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 60 Triệu

Mức lương 20 - 60 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 277 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 20 - 60 Triệu

Tìm kiếm khách hàng:Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà. Công ty sẽ cung cấp đầy đủ công cụ và đào tạo để hỗ trợ quá trình tìm kiếm.

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm: Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng:Hỗ trợ khách hàng xem nhà, kiểm tra quy hoạch, pháp lý và tư vấn đầu tư, xây dựng. (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuẩn quy trình trong vòng 1 tuần).

Tham gia đào tạo:Tham gia các chương trình đào tạo hàng tuần, hàng tháng từ lý thuyết đến thực hành để nâng cao nghiệp vụ, hướng tới sự chuyên nghiệp. (Có thể học online hoặc trực tiếp tại các trụ sở).

Phối hợp công việc: Làm việc chặt chẽ với Nhóm trưởng, Trưởng phòng để chốt giao dịch và hoàn tất thủ tục mua bán nhà

Với Mức Lương 20 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm: Công ty cung cấp đầy đủ chương trình đào tạo, vì vậy ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu một cách cơ bản

Nam/Nữ từ 23-35 tuổi

Tính cách: Kiên trì, ham học hỏi, cầu tiến và mong muốn đột phá thu nhập.

Có trách nhiệm với công việc

Ứng viên có kinh nghiệm sale (sale oto, bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng,..) là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Newlink Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7 Triệu + Hoa hồng lên đến 70% + thưởng nóng hấp dẫn

- Thưởng KPI cuối năm lên đến 1 tỷ

- Thưởng hoa hồng trên doanh thu đêm về

- Thưởng cổ phần đồng hành lâu dài

- Đào tạo bài bản, hỗ trợ data khách hàng tiềm năng

- Thu nhập cao, không giới hạn

- Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Newlink

