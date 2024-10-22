Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hồ Chí Minh - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng

• Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;

• Thực hiện tư vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,...

• Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng;

• Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch;

• Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng;

(Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học hoặc đang là sinh viên năm cuối thuộc khối ngành kinh tế hoặc các ngành liên quan;

• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, sales, ngân hàng, tín dụng là ưu thế,

• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên môn từ đầu

• Am hiểu về thị trường tài chính – chứng khoán;

• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng, phát triển quan hệ với khách hàng;

• Kỹ năng tư vấn, tổng hợp phân tích, trình bày thuyết phục.

• Các ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng có đam mê về chứng khoán sẽ được tuyển chọn vào chương trình CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN, được ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ để trở thành Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán trong vòng 3-6 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội huấn luyện:

- Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực của từng cá nhân;

- Được tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên, các hoạt động phát triển nghề nghiệp của Công ty;

• Đồng nghiệp: Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp;

• Ngày nghỉ: 14 ngày phép/năm

Phúc lợi: Lương Cơ Bản 10 Triệu Đến 30 Triệu + Hoa Hồng

Lương Cơ Bản 10 Triệu Đến 30 Triệu + Hoa Hồng

Thu nhập bao gồm: Lương cứng + phụ cấp + hoa hồng + thưởng nóng + thưởng quý,...

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam;

• Phụ cấp khác: Phụ cấp trang phục, du lịch hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty

Sau phỏng vấn, ứng viên sẽ trải qua thời gian đào tạo (học việc) các kỹ năng để tìm kiếm và phát triển Khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company

