Tuyển Data Analyst Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 32 Triệu

Mức lương 20 - 32 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 20 - 32 Triệu

1. Nhiệm vụ chính

Tham gia xây dựng các tính năng và thông tin cho sản phẩm Customer360 của Trung tâm

Tham gia vào dự án Data Lake của Trung tâm, giúp xác định yêu cầu nghiệp vụ để hỗ trợ xây dựng và kiểm thử dữ liệu trên Data Marts

Thiết kế báo cáo Dashboard, báo cáo phân tích đa chiều và phân tích nâng cao cho các đơn vị F88 giúp các đơn vị đưa ra quyết định và xác định các cơ hội mới

Thực hiện phân tích đột xuất, yêu cầu dữ liệu cho các nhóm kinh doanh.

Lead và đưa ra các yêu cầu về dữ liệu từ đơn vị kinh doanh để thông báo cho kỹ sư dữ liệu về logic nghiệp vụ cũng như làm việc với kỹ sư dữ liệu để cung cấp các yêu cầu này

Thực hiện các phân tích ad-hoc, cung cấp dữ liệu theo yêu cầu đột xuất của đơn vị F88

Tham gia xây dựng KPI, Incentives cho các đơn vị F88

Tham gia thiết kế các tính năng cho dự án Customer View

08h30 - 17h30 (Thứ Hai - Thứ Sáu; nghỉ Thứ Bảy + Chủ nhật)

2. Thời gian làm việc:

Tòa nhà N01A - 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 20 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Dữ liệu...

Có các chứng chỉ về Data Analyst, Data Engineer trên các nền tảng về Oracle, AWS... là một lợi thế

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức Tài chính, Ngân hàng

Có tư duy về dữ liệu và đam mê về phân tích dữ liệu

Có kinh nghiệm sâu sắc trong việc xây dựng báo cáo Dashboard, phân tích dữ liệu đa chiều

Có kinh nghiệm sâu sắc về công cụ truy vấn dữ liệu (SQL) và các hệ thống dữ liệu có cấu trúc như Oracle, MySQL, MSSQL, PostgreSQL...

Có kinh nghiệm sử dụng một trong số các ngôn ngữ xử lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu như Python, R hoặc Julia

Có kỹ năng tốt với MS Office như Excel, Word, PowerPoint hoặc các sản phẩm của Google Office (Sheet, Slide...)

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ chính sách:

Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường

Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 ngày phép năm + nghỉ phép theo thâm niên

BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)

2. Môi trường làm việc:

Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, luôn coi Công nghệ thông tin là yếu tố trọng tâm để phát triển

Áp dụng mô hình phát triển phần mềm theo Agile, Scrum

Được tiếp cận với các Công nghệ hiện tại tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên

Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc

Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...

3. Cơ hội phát triển:

F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển

Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88

Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

