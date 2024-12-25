Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ quy trình tuyển dụng:

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông như website, mạng xã hội, và các nền tảng tuyển dụng.

Sàng lọc hồ sơ ứng viên theo yêu cầu của từng vị trí.

Liên hệ ứng viên để sắp xếp lịch phỏng vấn và gửi thư mời phỏng vấn.

Hỗ trợ tổ chức các buổi phỏng vấn, bao gồm chuẩn bị phòng họp và tài liệu cần thiết.

Quản lý dữ liệu ứng viên:

Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên trên hệ thống.

Lưu trữ hồ sơ ứng viên và các tài liệu liên quan.

Tham gia vào các dự án tuyển dụng:

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển dụng như ngày hội việc làm, hội thảo nghề nghiệp.

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến dịch tuyển dụng sáng tạo.

Hỗ trợ công việc hành chính nhân sự:

Chuẩn bị các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến quy trình tuyển dụng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chuyên viên Tuyển dụng hoặc Trưởng phòng Nhân sự.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là qua điện thoại và email.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Thành thạo các công cụ văn phòng như Word, Excel, PowerPoint.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Phẩm chất cá nhân:

Nhiệt tình, chủ động và có tinh thần học hỏi.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp.

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm thực tập hoặc làm việc trong lĩnh vực nhân sự/tuyển dụng là một lợi thế.

Hiểu biết cơ bản về các kênh tuyển dụng và quy trình tuyển dụng.

Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về quy trình tuyển dụng và các kỹ năng nhân sự.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia vào các dự án thực tế và phát triển kỹ năng mềm.

Hỗ trợ chi phí thực tập hoặc phụ cấp (nếu có).

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập (dựa trên năng lực).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin