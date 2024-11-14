Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 215b20 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thủ Đức, Quận 2
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Gọi điện cho doanh nghiệp có chủ là người Việt đang kinh doanh tại Mỹ và Canada
Thông báo cho doanh nghiệp về chương trình hoàn lại phí cà thẻ cho khách hàng trong những năm qua
Hỗ trợ thông tin cho khách hàng đúng quy trình nhanh chóng và chính xác
Nắm bắt và liên tục và cập nhập các chính sách, dịch vụ của công ty
Hỗ trợ chuẩn hóa quy trình hồ sơ tại công ty
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 18 đến dưới 30
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Kinh nghiệm telesales, tư vấn qua điện thoại
Không tham gia 2 công việc ngược thời gian ( 2 công việc song song) ngày đêm
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao.
Có kỹ năng giao tiếp, giọng nói tốt
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Kinh nghiệm telesales, tư vấn qua điện thoại
Không tham gia 2 công việc ngược thời gian ( 2 công việc song song) ngày đêm
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao.
Có kỹ năng giao tiếp, giọng nói tốt
Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản + Hoa Hồng + Thưởng
Lương cứng 6.800.000 VNĐ + phụ cấp : 1,200,000 + ăn uống: 400,000 + hoa hồng
Hoa Hồng:
Doanh nghiệp đồng ý điền hồ sơ được: 0,5 điểm
Doanh ng
n hồ sơ được: 0,5 điểm
Trả kết quả doanh nghiệp được duyệt hồ sơ được: 0,5 điểm
Thưởng 30 điểm : $25
Thưởng 60 điểm : $80
Thưởng 70 điểm : $100
Thưởng 100 điểm: $300
Chế độ:
Đóng bảo hiểm theo quy định
Sau 2 năm và đạt thành tích tốt, Công ty tạo điều kiện làm việc Online tại nhà
Được đào tạo, hỗ trợ các kỹ năng phát triển bản thân, sales, chốt sale, chăm sóc khách hàng.
Có supervisor theo sát và giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn trong công việc
Quyền lợi nâng cao: miễn phí trà , cà phê...
Thưởng tháng thứ 13, 14, 15 ... và thưởng doanh số theo năng lực.
Lương cứng 6.800.000 VNĐ + phụ cấp : 1,200,000 + ăn uống: 400,000 + hoa hồng
Hoa Hồng:
Doanh nghiệp đồng ý điền hồ sơ được: 0,5 điểm
Doanh ng
n hồ sơ được: 0,5 điểm
Trả kết quả doanh nghiệp được duyệt hồ sơ được: 0,5 điểm
Thưởng 30 điểm : $25
Thưởng 60 điểm : $80
Thưởng 70 điểm : $100
Thưởng 100 điểm: $300
Chế độ:
Đóng bảo hiểm theo quy định
Sau 2 năm và đạt thành tích tốt, Công ty tạo điều kiện làm việc Online tại nhà
Được đào tạo, hỗ trợ các kỹ năng phát triển bản thân, sales, chốt sale, chăm sóc khách hàng.
Có supervisor theo sát và giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn trong công việc
Quyền lợi nâng cao: miễn phí trà , cà phê...
Thưởng tháng thứ 13, 14, 15 ... và thưởng doanh số theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI