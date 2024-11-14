Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 215b20 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Gọi điện cho doanh nghiệp có chủ là người Việt đang kinh doanh tại Mỹ và Canada

Thông báo cho doanh nghiệp về chương trình hoàn lại phí cà thẻ cho khách hàng trong những năm qua

Hỗ trợ thông tin cho khách hàng đúng quy trình nhanh chóng và chính xác

Nắm bắt và liên tục và cập nhập các chính sách, dịch vụ của công ty

Hỗ trợ chuẩn hóa quy trình hồ sơ tại công ty

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18 đến dưới 30

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Kinh nghiệm telesales, tư vấn qua điện thoại

Không tham gia 2 công việc ngược thời gian ( 2 công việc song song) ngày đêm

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao.

Có kỹ năng giao tiếp, giọng nói tốt

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Hoa Hồng + Thưởng

Lương cứng 6.800.000 VNĐ + phụ cấp : 1,200,000 + ăn uống: 400,000 + hoa hồng

Hoa Hồng:

Doanh nghiệp đồng ý điền hồ sơ được: 0,5 điểm

Doanh ng

n hồ sơ được: 0,5 điểm

Trả kết quả doanh nghiệp được duyệt hồ sơ được: 0,5 điểm

Thưởng 30 điểm : $25

Thưởng 60 điểm : $80

Thưởng 70 điểm : $100

Thưởng 100 điểm: $300

Chế độ:

Đóng bảo hiểm theo quy định

Sau 2 năm và đạt thành tích tốt, Công ty tạo điều kiện làm việc Online tại nhà

Được đào tạo, hỗ trợ các kỹ năng phát triển bản thân, sales, chốt sale, chăm sóc khách hàng.

Có supervisor theo sát và giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn trong công việc

Quyền lợi nâng cao: miễn phí trà , cà phê...

Thưởng tháng thứ 13, 14, 15 ... và thưởng doanh số theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU

