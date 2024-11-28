Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tư vấn cho khách hàng về giá và chương trình phù hợp cho khách hang theo data có sẵn

Là đầu mối liên kết giữa khách hang và công ty

Lên đơn hàng hỗ trợ khách hàng đăt hàng

Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của trưởng phòng

Quản lý data và cơ sở dữ liệu.

Yêu Cầu Công Việc

Có Laptop

Không có kinh nghiệm được đào tạo 1:1

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương là một lợi thế

Có giọng nói truyền cảm, dễ nghe

Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, đang chờ bằng.

Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15- 30 triệu ( lương cứng Từ 6.000.000vnđ + Hoa hồng kinh doanh + Thưởng nóng )

Từ 6.000.000vnđ + Hoa hồng kinh doanh + Thưởng nóng )

Theo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm

Tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm; Ký HĐLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land

