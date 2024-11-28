Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 21, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tư vấn cho khách hàng về giá và chương trình phù hợp cho khách hang theo data có sẵn
Là đầu mối liên kết giữa khách hang và công ty
Lên đơn hàng hỗ trợ khách hàng đăt hàng
Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của trưởng phòng
Quản lý data và cơ sở dữ liệu.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Laptop
Không có kinh nghiệm được đào tạo 1:1
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương là một lợi thế
Có giọng nói truyền cảm, dễ nghe
Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, đang chờ bằng.
Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 15- 30 triệu ( lương cứng Từ 6.000.000vnđ + Hoa hồng kinh doanh + Thưởng nóng )
Theo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm
Tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm; Ký HĐLĐ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
