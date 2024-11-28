Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về giá và chương trình phù hợp cho khách hang theo data có sẵn
Là đầu mối liên kết giữa khách hang và công ty
Lên đơn hàng hỗ trợ khách hàng đăt hàng
Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của trưởng phòng
Quản lý data và cơ sở dữ liệu.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop
Không có kinh nghiệm được đào tạo 1:1
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương là một lợi thế
Có giọng nói truyền cảm, dễ nghe
Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, đang chờ bằng.

Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15- 30 triệu ( lương cứng Từ 6.000.000vnđ + Hoa hồng kinh doanh + Thưởng nóng )
Từ 6.000.000vnđ + Hoa hồng kinh doanh + Thưởng nóng )
Theo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm
Tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm; Ký HĐLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land

Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam , Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

