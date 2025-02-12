Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng + Hoa hồng không giới hạn + Thưởng Thưởng hiệu quả công việc Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hiện đại, có nhiều cơ hội thăng tiến, lộ trình thăng tiến rõ ràng Hỗ trợ data sẵn để gọi và khai thác thông tin Chế độ lương, thưởng tháng 13 hấp dẫn. Chính sách tham gia BHYT, HXH, BHTN Đội ngũ leader chỉ bảo nhiệt tình và dày dặn kinh nghiệm Tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp và hoàn chỉnh do công ty tổ chức Du lịch hàng năm, sinh nhật Công ty, liên hoan cuối nă, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn sản phẩm tín chấp, tín dụng cho khách hàng

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng giải ngân

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên sẽ được hướng dẫn và training 1-1 từ quản lý

Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, cẩn thận và nhanh nhẹn

Có khả năng làm việc nhóm

Từng làm bên tài chính - ngân hàng là một lợi thế

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

