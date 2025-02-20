Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 5, 180 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Làm việc tại kênh Kinh doanh trực tiếp của Bảo hiểm MB AGEAS LIFE

- Chăm sóc - tư vấn cho khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng làm hợp đồng, hoàn tất quá trình tham gia bảo hiểm

- Chăm sóc khách hàng nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ bán hàng của MB AGEAS LIFE

- Lập kế hoạch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đảm bảo đạt được chỉ tiêu được giao.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu bằng cấp

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tuổi từ 20 trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm, chăm sóc khách hàng, Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, Bảo hiểm , tài chính

Ưu tiên có kinh nghiệm, chăm sóc khách hàng, Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, Bảo hiểm , tài chính

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích

- Thái độ: Cầu tiến, nhạy bén, chủ động

- Nhận sinh viên thực tập

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 6-8 triệu (thỏa thuận) + thưởng tháng , thưởng quý , thưởng năm ( Bình quân thu nhập từ 20 triệu/ tháng trở lên , không giới hạn theo năng lực)

-

Mức lương: 6-8 triệu (thỏa thuận) + thưởng tháng , thưởng quý , thưởng năm ( Bình quân thu nhập từ 20 triệu/ tháng trở lên , không giới hạn theo năng lực)

- Môi trường làm việc mở, hiện đại và đầy cảm hứng cho bạn giao lưu, kết nối và học hỏi

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 3 tháng thăng tiến

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe định kì hằng năm sau 2 tháng thử việc

- Tham dự du lịch trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin