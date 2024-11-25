Tuyển Kinh doanh phần mềm App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 6, 25 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp nhận cuộc gọi, tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng và đối tác có nhu cầu cài đặt và sử dụng Ứng dụng Sben (làm việc tại văn phòng).
- Thực hiện các cuộc gọi ra để tư vấn, phát triển khách hàng, đối tác theo dữ liệu được phân bổ từ Công ty (5 cuộc gọi/ngày)
- Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi riêng biệt dành cho khách hàng, đối tác để thúc đẩy nhu cầu.
- Chăm sóc, duy trì và tăng trưởng khách hàng, đối tác hiện hữu của Công ty.
- Sử dụng phần mềm của công ty để kiểm tra, theo dõi chất lượng công việc của các đối tác sử dụng ứng dụng Sben.
- Tiếp nhận yêu cầu, hỗ trợ các phòng ban khác hoàn thành các công việc.
- Thực hiện các công việc phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tư vấn hoặc telesales 1 năm trở lên.
- Có kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt.
- Thành thạo về Word, Excel cơ bản.
- Có khả năng xử lý việc với khối lượng nhiều (công ty nhiều việc).
- Thái độ làm việc KIÊN NHẪN, lắng nghe được góp ý, nhiệt tình, năng động, TRUNG THỰC.
KIÊN NHẪN
TRUNG THỰC.
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc về App công nghệ.

Tại App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-9 triệu/tháng + % doanh thu => Thu nhập trung bình đảm bảo từ 10 - 15 triệu đồng/tháng
- Được cấp máy tính, điện thoại phục vụ công việc
- Không yêu cầu về đồng phục, mỗi người được thể hiện cá tính, phong cách tự do của mình.
- Làm việc tại công ty công nghệ, được học hỏi, đào tạo những kiến thức mới, những kiến thức thực tế, các kỹ năng mềm hoàn toàn miễn phí.
- Văn phòng View 360 độ, nhìn ra thành phố bầu trời tươi đẹp, góc nhìn rộng để bạn có thể tự do sáng tạo, giải toả bớt áp lực bởi công việc lúc nào cũng rất đông khách hàng.
- KPIs công việc rõ ràng, cụ thể, năng lực sẽ thấy rõ trong hành động, mức thăng tiến, mức lương minh bạch để bạn có thể phấn đấu.
- Các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước (Mỗi tháng 1 ngày phép, các ngày lễ Quốc gia, ốm đau, thai sản, cưới hỏi....).
- Có cơ hội học hỏi các kỹ năng mới, trải nghiệm mới lạ, thú vị mà bạn chưa từng thấy ở trong ngành nghề. Tham gia các khóa học nâng cao năng lực và phát triển nghiệp vụ.
- Là nơi để bạn thoả sức sáng tạo, trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Ban Lãnh đạo tạo điều kiện tốt nhất để bạn có nhiều cơ hội phát triển bản thân và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI

Liên Hệ Công Ty

App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI

App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, toà nhà Thảo Điền, số 25 Hoàng Hoa Thám, P.6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

