Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 480 - 482 - 484 - 486 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tiếp nhận cuộc gọi đến và hỗ trợ khách hàng.

- Tư vấn, giải thích cho khách hàng hiểu hơn về sản phẩm công ty.

- Giải đáp và cung cấp mọi thông tin cho khách hàng.

- Được đào tạo kiến thức, vừa học vừa làm trong thời gian thử việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ: tuổi từ 18 – 26, Năng động

- Chịu khó, nhiệt huyết, nhanh nhẹn, siêng năng trong công việc.

- Có Laptop, biết vi tính văn phòng.

- Chấp nhân Sinh Viên chờ bằng, hoặc không có Kinh Nghiệm.

- Mong muốn phát triển bản thân trong môi trường chuyên ngiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản: 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ + Thưởng.

- Thưởng Lương Tháng 13,14

- Được hỗ trợ trang thiết bị, chi phí theo tính chất công việc.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo Hiểm hiện nay theo Quy định nhà nước.

- Đi du lịch trong và ngoài nước 2 lần/năm.

- Và các chế độ đãi ngộ khác.

- Làm việc từ: 8h – 17h00 (T2 - T7). Nghỉ Chủ nhật.

- Thưởng các ngày Lễ, sinh nhật

- Xét tăng lương theo Quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT NAM

