Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM - ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HÀ NỘI (DDKD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 14, Toà Nhà Pico Plaza, Số 20 Đường Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tư vấn, hướng dẫn Kh qua điện thoại về các điều khoản vay và thực hiện thủ tục vay trên hồ sơ có sẵn (tư vấn lead khách hàng dựa trên Data có sẵn)

- Tiếp nhận, kiểm tra, đảm bảo các yêu cầu của bộ hồ sơ .

- Được hỗ trợ, sử dụng cơ sở dữ liệu, công cụ, phần mềm hệ thống của công ty.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo kỹ năng

- Kiên trì, chăm chỉ, yêu thích công việc

- Có trình độ tin học căn bản.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM - ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HÀ NỘI (DDKD) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB up to 6tr250 + Bonus (thu nhập bình quân 8tr5 - hơn 15tr/tháng)

- Thử việc 2 tháng (nhận full lương)

- Ký hợp đồng lao động

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, 8/3, 30/04-1/5, trung thu, 2/9,...

- 12 ngày phép năm

- Được đào tạo nghiệp vụ & lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM - ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HÀ NỘI (DDKD)

