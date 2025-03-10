Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7 - 9 triệu Review lương 2 lần/năm - Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. - Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty. - Được tạo điều kiện đi đào tạo, tham gia các khóa học nâng cao năng lực - Tham gia các hoạt động tham quan du lịch định kỳ - Môi trường làm việc nhiệt tình, thân thiện., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng quan tâm đến các Khóa học Tiếng Anh

Tìm kiếm, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ

Tiếp cận, thực hiện các chương trình quảng bá sản phẩm khóa học, chương trình hợp tác

Chăm sóc, gia hạn gia tăng Hợp đồng với khách hàng

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng về Tư vấn, Sales, Chăm sóc khách hàng, từng làm về lĩnh vực tư vấn giáo dục là lợi thế

Ứng viên có khả năng giáo tiếp tiếng Anh là một lợi thế

Nhanh nhẹn, tự tin, năng động và chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

