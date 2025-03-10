Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng
- Hà Nội: 7
- 9 triệu Review lương 2 lần/năm
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Được tạo điều kiện đi đào tạo, tham gia các khóa học nâng cao năng lực
- Tham gia các hoạt động tham quan du lịch định kỳ
- Môi trường làm việc nhiệt tình, thân thiện., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng quan tâm đến các Khóa học Tiếng Anh
Tìm kiếm, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ
Tiếp cận, thực hiện các chương trình quảng bá sản phẩm khóa học, chương trình hợp tác
Chăm sóc, gia hạn gia tăng Hợp đồng với khách hàng
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có khả năng giáo tiếp tiếng Anh là một lợi thế
Nhanh nhẹn, tự tin, năng động và chủ động trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI