Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 7

- 9 triệu Review lương 2 lần/năm

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.

- Được tạo điều kiện đi đào tạo, tham gia các khóa học nâng cao năng lực

- Tham gia các hoạt động tham quan du lịch định kỳ

- Môi trường làm việc nhiệt tình, thân thiện., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng quan tâm đến các Khóa học Tiếng Anh
Tìm kiếm, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ
Tiếp cận, thực hiện các chương trình quảng bá sản phẩm khóa học, chương trình hợp tác
Chăm sóc, gia hạn gia tăng Hợp đồng với khách hàng

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng về Tư vấn, Sales, Chăm sóc khách hàng, từng làm về lĩnh vực tư vấn giáo dục là lợi thế
Ứng viên có khả năng giáo tiếp tiếng Anh là một lợi thế
Nhanh nhẹn, tự tin, năng động và chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Công ty Cổ phần Kết nối Tài năng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 ngách 42 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

