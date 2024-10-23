Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 15 Triệu

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: An Dương ...và 30 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tư vấn các dịch vụ tài chính phù hợp cho nhu cầu khách hàng: thẻ tín dụng & gói vay (tiền mặt, trả góp,...) tại các điểm cửa hàng đối tác của Home Credit Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ Chăm sóc khách hàng cũ dựa trên data của công ty cung cấp Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần) Báo cáo các trường hợp có dấu hiệu gian lận của khách hàng (nếu có) Thời gian làm việc: tùy theo khu vực (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn) Được đào tạo nghiệp vụ có tính lương trước khi bắt đầu công việc
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ đủ 20 tuổi trở lên, có bằng tốt nghiệp. Giao tiếp lưu loát, tự tin Có giọng nói tốt Ham học hỏi, biết lắng nghe Có tinh thần cầu tiến để phát triển sự nghiệp Mở cơ hội cho các bạn khuyết tật, vận động nhẹ, có thể nghe nói đọc nhìn, sử dụng tin học văn phòng.
Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp cơm trưa + thưởng thành tích: tổng thu nhập từ 10 triệu/tháng trở lên Thưởng lương tháng 13 Thưởng các chương trình Sales Đóng BHXH, BHTN, BHYT trên 100% lương Thẻ bảo hiểm Aon bảo lãnh viện phí toàn diện Khám sức khỏe định kỳ thường niên Du lịch Cơ hội đào tạo, phát triển nghề nghiệp lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

