Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23, LÔ TT - 01, Khu đô thị Mon City, đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm ...và 6 địa điểm khác, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Chuẩn bị tài liệu và các dụng cụ phục vụ giảng dạy khác theo yêu cầu của giáo viên hoặc Trung tâm.

Hỗ trợ Giáo viên chính trong quá trình tổ chức và quản lý lớp học, chấm điểm, giải đáp thắc mắc của học viên.

Hỗ trợ giảng viên trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sự kiện của lớp học.

Quan sát, theo dõi, đánh giá tinh thần và thái độ học tập của học sinh.

Thực hiện hỗ trợ đón/trả Học sinh, chấm chữa BTVN, điểm danh học sinh, hướng dẫn học sinh học phòng Ipad,...

Tham gia các hoạt động marketing, tư vấn, giới thiệu khóa học cho học viên tiềm năng.

Các công việc khác theo sự phân công của Trung tâm

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Linh hoạt, nhiệt huyết trong công việc.

Năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của Trung tâm tổ chức. Hoàn thành các xác thực năng lực Trung tâm yêu cầu.

Yêu thích công nghệ hoặc các môn học tự nhiên Toán, Lý, Hóa,..

Có khả năng tạo động lực và khuyến khích học viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 50.000đ/giờ trợ giảng.

Được tham gia các buổi đào tạo của Trung tâm

Được tham gia các hoạt động sự kiện của Trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

