Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Thửa 295 Lô Lk15 Himlam, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Quản lý thu chi quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, báo cáo tổng hợp thu chi.

Xuất hóa đơn GTGT, cân đối mua vào, bán ra.

Theo dõi công nợ phải thu, đối chiếu với khách hàng để thu hồi công nợ.

Theo dõi công nợ phải trả lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp.

Hạch toán chứng từ hàng ngày và kiểm tra số liệu.

Soạn thảo văn bản, hợp đồng.

Tổng hợp, lưu trữ số liệu, hóa đơn chứng từ phục vụ cho viêc báo cáo thuế quý, năm.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ;

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán tài chính.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 Năm kinh nghiệm.

Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, tư duy nhanh nhẹn, năng động có tính thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc và có ý định đóng góp, gắn bó lâu dài cùng công ty.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt là lợi thế.

Thành thạo các kỹ năng cơ bản: Word, Excel, vi tính văn phòng.

Thành thạo phần mềm kế toán, biết Misa là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, …theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty.

Được ký hợp đồng lao động chính thức ngay sau khi hết thời gian thử việc.

Được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ khác như: lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ… và các hoạt động tham quan du lịch hàng năm, theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật, năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp tốt.

Được đào tạo để phù hợp với yêu cầu công việc.

Thu nhập hấp dẫn, lương cố định + bảo hiểm + nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước;

Thưởng cuối năm, thưởng tết theo kết quả kinh doanh của công ty.

Thu nhập: lương cơ bản từ 8.000.000vnđ - 10.000.000vnđ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VASIMEX VIỆT NAM

