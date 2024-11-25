Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ

Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Thôn Đông Xuân, Quỳnh Thắng,, Quỳnh Lưu, Huyện Quỳnh Lưu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vận hành điều khiển máy móc thiết bị sản xuất;
Tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng vệ sinh máy móc thiết bị sản xuất;
Báo cáo các vấn đề gặp phải lưu ý cho ca sau tiếp nhận;
Phát hiện, báo cáo và xử lý những sự cố bất thường hệ thống điện, động cơ trong quá trình sản xuất;
Vệ sinh khu vực làm việc và thiết bị máy móc;
Thường xuyên trao đổi với các bộ phận liên quan, về các vấn đề trong quy trình sản xuất;
Đào tạo, hướng dẫn cho các bên liên quan;
Lập báo cáo cho quản lý theo định kỳ/đột xuất;
Các nhiệm vụ khác được khi phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Tốt nghiệp ngành cơ điện, điện công nghiệp, tự động hóa hoặc các ngành khác liên quan;
Có kinh nghiệm vận hành máy móc sản xuất, sản xuất thức ăn chăn nuôi là một lợi thế;
Mức lương: Thỏa thuận;
Địa chỉ làm việc: Làm việc tại Nhà máy sản xuất: Thôn Đông Xuân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An;
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 và 02 thứ 7 hàng tháng.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, thân thiện, luôn tạo điều kiện để mỗi CBNV đều có cơ hội tự khẳng định, phát huy hết năng lực của bản thân.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,...ngày nghỉ lễ theo quy định.
Đối với SV QUỐC TẾ, nhân lực là tài sản quý giá nhất và cũng là sức mạnh nội lực vững vàng giúp công ty xây dựng chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Do đó, chiến lược về quản trị nhân sự là một trong những chiến lược chức năng quan trọng để thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP: Số 49, ngõ 35, D.Đặng Thai Mai, P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội. Nhà Máy: Đông Xuân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An áy:

