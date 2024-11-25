Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ
- Nghệ An: Thôn Đông Xuân, Quỳnh Thắng,, Quỳnh Lưu, Huyện Quỳnh Lưu
Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vận hành điều khiển máy móc thiết bị sản xuất;
Tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng vệ sinh máy móc thiết bị sản xuất;
Báo cáo các vấn đề gặp phải lưu ý cho ca sau tiếp nhận;
Phát hiện, báo cáo và xử lý những sự cố bất thường hệ thống điện, động cơ trong quá trình sản xuất;
Vệ sinh khu vực làm việc và thiết bị máy móc;
Thường xuyên trao đổi với các bộ phận liên quan, về các vấn đề trong quy trình sản xuất;
Đào tạo, hướng dẫn cho các bên liên quan;
Lập báo cáo cho quản lý theo định kỳ/đột xuất;
Các nhiệm vụ khác được khi phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm vận hành máy móc sản xuất, sản xuất thức ăn chăn nuôi là một lợi thế;
Mức lương: Thỏa thuận;
Địa chỉ làm việc: Làm việc tại Nhà máy sản xuất: Thôn Đông Xuân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An;
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 và 02 thứ 7 hàng tháng.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,...ngày nghỉ lễ theo quy định.
Đối với SV QUỐC TẾ, nhân lực là tài sản quý giá nhất và cũng là sức mạnh nội lực vững vàng giúp công ty xây dựng chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Do đó, chiến lược về quản trị nhân sự là một trong những chiến lược chức năng quan trọng để thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SV QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
