Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Long An: Đường số 8, Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An., Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

- Vận hành được phần mềm Misa EShop.

- Quản lý đơn hàng cho Thuần Việt Global. ( tạo đơn hàng, xử lý đơn hàng, bàn giao vận chuyển, theo dõi vận chuyển, hoàn thành đơn hàng ).

- Quản lý, kiểm đếm số lượng hàng kho Thuần Việt Global.

- Giải quyết được các vấn đề liên quan tới đơn hàng : vấn đề trong lúc giao hàng, thu tiền khách hàng, khiếu nại, bảo hành, vv.

- Linh hoạt giải quyết vấn đề.

- Ưu tiên kinh nghiệm kế toán kho.

- Cầu thị học hỏi.

-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

-12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.

-Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu, hỉ, quà tặng 8/3, 20/10,... theo chính sách chung của Công ty.

-Được tham gia các chương trình du lịch, hoạt động ngoại khóa, teambuilding hằng năm theo tình hình hoạt động của Công ty.

