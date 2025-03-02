Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Đường số 8, Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An., Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Vận hành được phần mềm Misa EShop.
- Quản lý đơn hàng cho Thuần Việt Global. ( tạo đơn hàng, xử lý đơn hàng, bàn giao vận chuyển, theo dõi vận chuyển, hoàn thành đơn hàng ).
- Quản lý, kiểm đếm số lượng hàng kho Thuần Việt Global.
- Giải quyết được các vấn đề liên quan tới đơn hàng : vấn đề trong lúc giao hàng, thu tiền khách hàng, khiếu nại, bảo hành, vv.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Linh hoạt giải quyết vấn đề.
- Ưu tiên kinh nghiệm kế toán kho.
- Cầu thị học hỏi.
- Ưu tiên kinh nghiệm kế toán kho.
- Cầu thị học hỏi.
Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt Thì Được Hưởng Những Gì
-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
-12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.
-Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu, hỉ, quà tặng 8/3, 20/10,... theo chính sách chung của Công ty.
-Được tham gia các chương trình du lịch, hoạt động ngoại khóa, teambuilding hằng năm theo tình hình hoạt động của Công ty.
-12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.
-Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu, hỉ, quà tặng 8/3, 20/10,... theo chính sách chung của Công ty.
-Được tham gia các chương trình du lịch, hoạt động ngoại khóa, teambuilding hằng năm theo tình hình hoạt động của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI