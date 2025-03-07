Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HOA NGHIÊM VINA làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HOA NGHIÊM VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh: Lô B3, B4, B5 Khu Công nghiệp TMTC thuộc KKTCK Mộc Bài, ấp Thuận Đông, Xã Lợi Thuận, Bến Cầu, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Vận hành lò hơi theo quy trình, đảm bảo an toàn sản xuất
Kiểm tra bảo trì hệ thống lò hơi định kỳ
Phối hợp với các bộ phận khác để tối ưu hoạt động nhà máy.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên biết tiếng Trung
Sức khỏe tốt , trung thực tuân thủ quy định lao động
Có kinh nghiệm vận hành lò hơi là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HOA NGHIÊM VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi đầy đủ
Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HOA NGHIÊM VINA
