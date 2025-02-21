Tuyển Nhân viên vận hành Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Nhân viên vận hành Tại Navigos Search
NHIỆM VỤ CHÍNH
• Vận hành toàn thời gian hệ thống xử lý nước thải, có người hướng dẫn;
• Đại diện công ty xử lý các vấn đề phát sinh tại công trình;
• Lập hồ sơ hướng dẫn vận hành/ nghiệm thu, bàn giao;
• Cập nhật tình trạng vận hành theo yêu cầu của cấp trên.
Học vấn: Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường;
• Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc thiêt kế hoặc giám sát thi công, vận hành hệ thông xứ lý nước thải/nước cấp/khí thải;
• Kỹ năng: Thông thạo CAD/ Revit, giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo, tư duy phán biện;
• Tính cách: Trung thực, hòa đồng, trách nhiệm, chịu khó.
