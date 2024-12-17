Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH YUEMU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH YUEMU
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Nhân viên vận hành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH YUEMU

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 85 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm và đăng sản phẩm lên các sàn TMĐT
Quản lý, vận hành và phát triển gian hàng trên các nền tảng TMĐT
Phối hợp bộ phận liên quan để lên kế hoạch cho các ngày campaign lớn
Phối hợp cùng phòng Marketing để lên ý tưởng và tham gia/ hỗ trợ vào sáng tạo nội dung media
Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu và cập nhật thường xuyên các chỉ số trên sàn
Check giá sàn và setup khuyến mại, kiểm tra các Campaign trên sàn và thông tin Voucher
Setup livestream, Affiliate và xử lý các vấn đề của sàn khác nếu có
Cập nhập thông tin chính sách từ kênh bán hàng, ngành hàng; báo cáo tình hình thị trường và kết quả kinh doanh cho quản lý và BGĐ;
Các công việc khác sẽ do quản lý trực tiếp hoặc BGĐ chỉ đạo.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc những ngành nghề liên quan;
Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện, đặc biệt là kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển kênh Shopee hoặc Lazada,TiktokShop
Ưu tiên ứng viên đã từng vận hành shop có doanh thu lớn, nhiều đơn hàng
Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng phát triển của TMĐT, chịu được áp lực công việc, hamhọc hỏi, có mong muốn phát triển trong ngành TMĐT
Yêu cầu có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH YUEMU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 20.000.000đ (Lương cơ bản + Lương hiệu suất + Trợ cấp + %Hoa hồng)
Trợ cấp theo chức vụ, tính chất công việc
Thưởng/nghỉ các ngày lễ tết trong năm theo quy định của Nhà Nước
Chính sách thưởng sinh nhật, ngày Lễ, thưởng Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YUEMU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

