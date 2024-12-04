Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phòng Livestream Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia xây dựng kịch bản Livestream cho ngành hàng thời trang nam
- Set up (máy quay, ánh sáng,...) và quản lý các thiết bị kỹ thuật cho phiên Livestream
- Tương tác với khán giả: Hỗ trợ trả lời bình luận trực tuyến, check đơn tư vấn size, màu, giá
- Theo dõi tình trạng đơn hàng trên các phiên lives và cập nhật trạng thái trên phần mềm nội bộ
- Đầu mối liên hệ & làm việc các Hoststream (Liên hệ, đàm phán chi phí, lợi nhuận)
- Theo dõi và báo cáo về các chỉ số trong phiên Livestream
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, đã từng làm hàng thời trang nam là lợi thế lớn
- Nắm vững các kiến thức về setup livestream
- Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt để xử lí các vấn đề phát sinh khi livestream
- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, bán hàng
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 14-18tr (Lương cứng 9-11tr + Thưởng doanh số)
- Làm việc tại thương hiệu thuộc TOP 10 tin dùng Việt Nam 2022 nhóm ngành Làm đẹp, Thời trang
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – teambuilding
- Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm, có lộ trình thăng tiến phù hợp năng lực từng cá nhân
- Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời...
- Tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản
- Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình
- Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình và sẻ chia, gắn kết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1

