Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPACK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPACK
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô B5
- 16, đường N5, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM, Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Vận hành Lò hơi
- Ghi chép và báo cáo
- Có khả năng nhận diện và xử lý các sự cố khẩn cấp như rò rỉ, sự cố vận hành.
- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Lò hơi.
- Bảo trì, bảo dưỡng Lò hơi
- Tuân thủ các quy định an toàn lao động và môi trường.
- Các công việc khác theo sự phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Trình độ: Trung cấp. Tuổi từ 28-42
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm vận hành Lò hơi.
- Am hiểu quy trình vận hành Lò hơi.
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm vận hành Lò hơi.
- Am hiểu quy trình vận hành Lò hơi.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPACK Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp.
- Tham gia bảo hiểm full lương.
- Bảo hiểm tai nạn 24/7.
- Hỗ trợ cơm giữa ca
- Thưởng Lễ, lương tháng 13 (thưởng tháng 14,15 tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh)
- Nghỉ phép 12 ngày/năm.
- Mức lương có thể điều chỉnh theo năng lực, cạnh tranh.
- Phụ cấp tiền trượt giá sau 12 tháng.
- Tham gia bảo hiểm full lương.
- Bảo hiểm tai nạn 24/7.
- Hỗ trợ cơm giữa ca
- Thưởng Lễ, lương tháng 13 (thưởng tháng 14,15 tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh)
- Nghỉ phép 12 ngày/năm.
- Mức lương có thể điều chỉnh theo năng lực, cạnh tranh.
- Phụ cấp tiền trượt giá sau 12 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPACK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI