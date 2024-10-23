Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPACK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B5 - 16, đường N5, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành Lò hơi

- Ghi chép và báo cáo

- Có khả năng nhận diện và xử lý các sự cố khẩn cấp như rò rỉ, sự cố vận hành.

- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Lò hơi.

- Bảo trì, bảo dưỡng Lò hơi

- Tuân thủ các quy định an toàn lao động và môi trường.

- Các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ: Trung cấp. Tuổi từ 28-42

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm vận hành Lò hơi.

- Am hiểu quy trình vận hành Lò hơi.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPACK Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp.

- Tham gia bảo hiểm full lương.

- Bảo hiểm tai nạn 24/7.

- Hỗ trợ cơm giữa ca

- Thưởng Lễ, lương tháng 13 (thưởng tháng 14,15 tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh)

- Nghỉ phép 12 ngày/năm.

- Mức lương có thể điều chỉnh theo năng lực, cạnh tranh.

- Phụ cấp tiền trượt giá sau 12 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPACK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin