Tuyển Nhân viên vận hành HỘ KINH DOANH BASIX CLOTHING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại HỘ KINH DOANH BASIX CLOTHING
- Hồ Chí Minh: 631/8 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm, bao gồm mô tả, giá cả, hình ảnh, và đồng bộ tồn kho trên gian hàng Tiktok
Chạy & tối ưu quảng cáo nội sàn
Đo lường, thống kê số liệu, phân tích hiệu quả của quảng cáo, làm việc cùng team để tìm ra phương án tối ưu.
Đăng ký và tối ưu các chương trình của shop
Làm việc với BD ngành hàng
Cập nhật chính sách sàn cho các bộ phận
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến vận hành
Lên mục tiêu cùng leader
Lên file đặt hàng cho kênh bán
Báo cáo tiến độ hoàn thành mục tiêu doanh số & chi phí kênh
Báo cáo hiệu quả bài đăng cho các bộ phận liên quan
Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Marketing
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử và xu hướng thị trường bán lẻ online
Tư duy logic tốt
Chủ động trong công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm ngành thời trang
Tại HỘ KINH DOANH BASIX CLOTHING Thì Được Hưởng Những Gì
Có nhiều cơ hội phát triển bản thân & thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao
Lương cứng: 10 triệu/tháng (xét tăng lương theo năng lực)
Lương KPI (theo hiệu quả công việc)
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của công ty
Quyền lợi: phụ cấp cơm trưa, chuyên cần, các ngày nghỉ Lễ/Tết theo quy định Nhà nước, BHXH,..
Môi trường trẻ trung, năng động
Được nâng cao kỹ năng & kiến thức thông qua đào tạo nội bộ hoặc các khóa học từ chuyên gia
Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6. Từ 08h30 đến 17h00 (nghỉ trưa 01 tiếng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BASIX CLOTHING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
