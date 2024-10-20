Tuyển Nhân viên vận hành HỘ KINH DOANH BASIX CLOTHING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 631/8 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm, bao gồm mô tả, giá cả, hình ảnh, và đồng bộ tồn kho trên gian hàng Tiktok Chạy & tối ưu quảng cáo nội sàn Đo lường, thống kê số liệu, phân tích hiệu quả của quảng cáo, làm việc cùng team để tìm ra phương án tối ưu. Đăng ký và tối ưu các chương trình của shop Làm việc với BD ngành hàng Cập nhật chính sách sàn cho các bộ phận Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến vận hành Lên mục tiêu cùng leader Lên file đặt hàng cho kênh bán Báo cáo tiến độ hoàn thành mục tiêu doanh số & chi phí kênh Báo cáo hiệu quả bài đăng cho các bộ phận liên quan Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng

Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm, bao gồm mô tả, giá cả, hình ảnh, và đồng bộ tồn kho trên gian hàng Tiktok

Chạy & tối ưu quảng cáo nội sàn

Đo lường, thống kê số liệu, phân tích hiệu quả của quảng cáo, làm việc cùng team để tìm ra phương án tối ưu.

Đăng ký và tối ưu các chương trình của shop

Làm việc với BD ngành hàng

Cập nhật chính sách sàn cho các bộ phận

Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến vận hành

Lên mục tiêu cùng leader

Lên file đặt hàng cho kênh bán

Báo cáo tiến độ hoàn thành mục tiêu doanh số & chi phí kênh

Báo cáo hiệu quả bài đăng cho các bộ phận liên quan

Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Marketing Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử và xu hướng thị trường bán lẻ online Tư duy logic tốt Chủ động trong công việc Ưu tiên có kinh nghiệm ngành thời trang

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Marketing

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử và xu hướng thị trường bán lẻ online

Tư duy logic tốt

Chủ động trong công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm ngành thời trang

Tại HỘ KINH DOANH BASIX CLOTHING Thì Được Hưởng Những Gì

Có nhiều cơ hội phát triển bản thân & thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao Lương cứng: 10 triệu/tháng (xét tăng lương theo năng lực) Lương KPI (theo hiệu quả công việc) Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của công ty Quyền lợi: phụ cấp cơm trưa, chuyên cần, các ngày nghỉ Lễ/Tết theo quy định Nhà nước, BHXH,.. Môi trường trẻ trung, năng động Được nâng cao kỹ năng & kiến thức thông qua đào tạo nội bộ hoặc các khóa học từ chuyên gia Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6. Từ 08h30 đến 17h00 (nghỉ trưa 01 tiếng)

Có nhiều cơ hội phát triển bản thân & thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao

Lương cứng: 10 triệu/tháng (xét tăng lương theo năng lực)

Lương KPI (theo hiệu quả công việc)

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của công ty

Quyền lợi: phụ cấp cơm trưa, chuyên cần, các ngày nghỉ Lễ/Tết theo quy định Nhà nước, BHXH,..

Môi trường trẻ trung, năng động

Được nâng cao kỹ năng & kiến thức thông qua đào tạo nội bộ hoặc các khóa học từ chuyên gia

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6. Từ 08h30 đến 17h00 (nghỉ trưa 01 tiếng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BASIX CLOTHING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin