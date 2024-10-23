Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH QUỐC ANH GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58 Đường DC11, P Sơn Kì, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Từ 15 Triệu

THG Fulfill chuyên cung cấp dịch vụ toàn diện cho các nhà bán hàng online bao gồm tìm kiếm nguồn hàng tại Trung Quốc, quản lý kho bãi và vận chuyển đến tận tay người tiêu dùng cuối ở các thị trường như Mỹ, Châu Âu...

Mô tả công việc vị trí Nhân viên Vận hành:

Tìm kiếm và đánh giá các nguồn hàng mới phù hợp với nhu cầu của công ty trên các sàn TMĐT như 1688, alibaba... Thực hiện quá trình mua hàng từ việc thương thảo, đàm phán đến việc đặt hàng và theo dõi đơn hàng. Quản lý quá trình vận hành đơn dropship, bao gồm việc xử lý đơn đặt hàng từ khách hàng, liên lạc với nhà cung cấp và đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng. Quản lý các đơn hàng vận chuyển từ Việt Nam đi toàn cầu, từ Trung Quốc đi toàn cầu

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực mua hàng TMĐT tại Trung Quốc, vận hành đơn Dropship và vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm. Yêu cầu tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực. Khuyến khích các ứng viên Nữ trẻ (ưu tiên các bạn sinh từ năm 2002 trở về trước)

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC ANH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại. Mức lương: Lương cứng 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, theo khả năng và kinh nghiệm. Có thưởng thêm hoa hồng dự án. Tổng thu nhập từ 15.000.000đ/tháng Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty: Lương tháng 13, các chế độ BHXH Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC ANH GLOBAL

