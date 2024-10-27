Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cảng Quốc tế Long Sơn, Thôn 2, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

I/ Vận hành:

- Nhận kế hoạch đóng/trả hàng theo ngày từ BP. CSKH

- Đăng ký thông tin với khách hàng

- Cập nhật tiến độ đóng trả hàng cho điều phối

- Ghi nhận thời gian trên báo cáo về thời gian thực hiện các công đoạn

- Theo dõi hạ/trả container

- Xử lý các phát sinh trong quá trình đóng/trả hàng

II/ Giao nhận:

Tiếp nhận đơn hàng theo sự phân công :

1. Giao nhận tiến hành kiểm soát cont đủ điều kiện đóng hàng

- Nhận kế hoạch đóng/trả hàng hàng ngày từ BP cust

- Đăng ký thông tin với khách hàng.

- Cập nhật tiến độ đóng trả hàng cho vận hành.

- Ghi nhận thời gian trên báo cáo về thời gian thực hiện các công đoạn.

2. Chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng của hàng hóa khi nhận từ kho đến khi khách hàng ký nhận hàng hóa.

3. Giải quyết linh hoạt và báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh

4. Giao nhận chứng từ đúng - đủ theo thời gian qui định.

III/ Vận hành OPS:

- Quản lý, phân công, giám sát đội giao nhận hàng ngày

- Xây dựng quy trình đóng trả từng kho.

- Thăm gặp kho, tạo quan hệ để giải quyết công việc

- Đi hiện trường các phát sinh trong quá trình đóng/trả hàng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ: 25 - 40 tuổi sức khoẻ

- Siêng năng, thật thà, trung thực, cẩn thận.

- Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm, sinh sống tại khu vực Đồng Nai, BR VT

- Chịu được áp lực trong công việc.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Cao đẳng trở lên

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều phối trực tiếp xe Container

- Có kiến thức căn bản trong lĩnh vực Logistics, ngoại thương, thương mại

- Trung thực,nhanh nhẹn, cẩn thận,chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 12-15 triệu gross/tháng

- Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định nhà nước và thỏa ước lao động tập thể: Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, BHXH, 12 ngày phép/năm, Sinh nhật/Ma chay/ Hiếu hỉ,...

- Học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong môi trường lớn về Logistics

- Được tham gia teambuilding, party của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

