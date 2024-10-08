Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY

Nhân viên vận hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình vận hành hệ thống (SAP - phần mềm khác), đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả. Hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng hệ thống SAP, giải đáp các thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh. Thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu từ hệ thống SAP để phục vụ cho công tác quản lý sản xuất. Tham gia vào các dự án nâng cấp, cải tiến hệ thống SAP. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Tham gia vào quá trình vận hành hệ thống (SAP - phần mềm khác), đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả.
Hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng hệ thống SAP, giải đáp các thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh.
Thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu từ hệ thống SAP để phục vụ cho công tác quản lý sản xuất.
Tham gia vào các dự án nâng cấp, cải tiến hệ thống SAP.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin. Kỹ năng lắng nghe và tiếp thu thông tin hiệu quả. Có khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin.
Kỹ năng lắng nghe và tiếp thu thông tin hiệu quả.
Có khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về hệ thống SAP. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, lương tháng 13, ... Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Được đào tạo chuyên sâu về hệ thống SAP.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, lương tháng 13, ...
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY

CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 135A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-van-hanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job206394
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên vận hành VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TP Solar
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần TP Solar
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên vận hành VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TP Solar
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần TP Solar
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SENCAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SENCAR VIỆT NAM
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Ichi Ground làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu Công Ty TNHH Ichi Ground
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THE 20 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THE 20
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEH
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH KVK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH KVK
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ Phần Greenpan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu Công ty Cổ Phần Greenpan
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Y Khoa Nq làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Y Khoa Nq
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Totalenergies làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Totalenergies
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOOSHIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOOSHIP
7.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Hộ Kinh doanh Bizgrowth làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Hộ Kinh doanh Bizgrowth
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Konica Minolta Business Solutions VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Konica Minolta Business Solutions VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Oristar Corporation - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Oristar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 500 USD Oristar Corporation - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Oristar
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Interimm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Interimm
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Ezyremit Worldwide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Ezyremit Worldwide
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Marico South East Asia Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Legendary Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 390 - 500 USD Legendary Dragon
390 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Thời trang An Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Thời trang An Việt
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Saeilo Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Saeilo Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm