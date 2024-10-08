Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình vận hành hệ thống (SAP - phần mềm khác), đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả. Hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng hệ thống SAP, giải đáp các thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh. Thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu từ hệ thống SAP để phục vụ cho công tác quản lý sản xuất. Tham gia vào các dự án nâng cấp, cải tiến hệ thống SAP. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin. Kỹ năng lắng nghe và tiếp thu thông tin hiệu quả. Có khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về hệ thống SAP. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, lương tháng 13, ... Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY

