Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HÀNG CAO CẤP ALT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HÀNG CAO CẤP ALT
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 68 Nguyễn Huệ Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Hiểu rõ vận hành của tik tok, facebook
• Có kinh nghiệm hỗ trợ streamer livestream
• Chủ động, siêng năng, tham học, có tính cầu tiến.
• Từng vận hành tài khoản TikTok/FB có từ 50.000 người theo dõi trở lên được ưu tiên.
• Ưu tiên biết tiếng trung
• Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm
Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HÀNG CAO CẤP ALT Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng theo kết quả kinh doanh và hiệu quả công việc.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và chính sách của công ty (BHXH, BHYT, nghỉ phép, ...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HÀNG CAO CẤP ALT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
