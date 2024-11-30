Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HÀNG CAO CẤP ALT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Nguyễn Huệ Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

• Hiểu rõ vận hành của tik tok, facebook

• Có kinh nghiệm hỗ trợ streamer livestream

• Chủ động, siêng năng, tham học, có tính cầu tiến.

• Từng vận hành tài khoản TikTok/FB có từ 50.000 người theo dõi trở lên được ưu tiên.

• Ưu tiên biết tiếng trung

• Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HÀNG CAO CẤP ALT Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng theo kết quả kinh doanh và hiệu quả công việc.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và chính sách của công ty (BHXH, BHYT, nghỉ phép, ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ DỊCH VỤ HÀNG CAO CẤP ALT

