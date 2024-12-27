Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 14
- 18tr (Lương cứng 9
- 11tr + Thưởng doanh số)
- Làm việc tại thương hiệu thuộc TOP 10 tin dùng Việt Nam 2022 nhóm ngành Làm đẹp, Thời trang
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – teambuilding
- Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm, có lộ trình thăng tiến phù hợp năng lực từng cá nhân
- Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời...
- Tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
- Tham gia xây dựng kịch bản Livestream cho ngành hàng thời trang nam
- Set up (máy quay, ánh sáng,...) và quản lý các thiết bị kỹ thuật cho phiên Livestream
- Tương tác với khán giả: Hỗ trợ trả lời bình luận trực tuyến, check đơn tư vấn size, màu, giá
- Theo dõi tình trạng đơn hàng trên các phiên lives và cập nhật trạng thái trên phần mềm nội bộ
- Đầu mối liên hệ & làm việc các Hoststream (Liên hệ, đàm phán chi phí, lợi nhuận)
- Theo dõi và báo cáo về các chỉ số trong phiên Livestream
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, đã từng làm hàng thời trang nam là lợi thế lớn
- Nắm vững các kiến thức về setup livestream
- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, bán hàng
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
