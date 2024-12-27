Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 - 18tr (Lương cứng 9 - 11tr + Thưởng doanh số) - Làm việc tại thương hiệu thuộc TOP 10 tin dùng Việt Nam 2022 nhóm ngành Làm đẹp, Thời trang - Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – teambuilding - Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm, có lộ trình thăng tiến phù hợp năng lực từng cá nhân - Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời... - Tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản - Mua sắm th, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Tham gia xây dựng kịch bản Livestream cho ngành hàng thời trang nam

- Set up (máy quay, ánh sáng,...) và quản lý các thiết bị kỹ thuật cho phiên Livestream

- Tương tác với khán giả: Hỗ trợ trả lời bình luận trực tuyến, check đơn tư vấn size, màu, giá

- Theo dõi tình trạng đơn hàng trên các phiên lives và cập nhật trạng thái trên phần mềm nội bộ

- Đầu mối liên hệ & làm việc các Hoststream (Liên hệ, đàm phán chi phí, lợi nhuận)

- Theo dõi và báo cáo về các chỉ số trong phiên Livestream

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam có ngoại hình, gương mặt và giọng nói nam tính

- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, đã từng làm hàng thời trang nam là lợi thế lớn

- Nắm vững các kiến thức về setup livestream

- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, bán hàng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 14 triệu VND - 18 triệu VND

Lương cứng: 9 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

