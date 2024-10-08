Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 76 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Vận hành hệ thống quản trị Cổng thanh toán và website thanh toán; Đầu mối tiếp nhận thông tin, trực tiếp tra cứu, xử lý giao dịch, hỗ trợ thông tin; Nghiên cứu xây dựng, tối ưu hóa quy trình vận hành hệ thống; Lập các báo cáo, phân tích số liệu theo từng nội dung phụ trách định kỳ; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán/ Tài chính, tốt nghiệp loại khá trở lên; Có kinh nghiệm/hiểu biết tốt về thanh toán Online, thanh toán quốc tế, TGTT..; Khả năng tiếp thu và giao tiếp tốt, chủ động trong công việc, có khả năng phân tích và xử lý thông tin; Sử dụng tốt tin học văn phòng: Word, Excel; Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu.

Tại CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12 - 15tr + Thưởng; Được làm việc trong một công ty công nghệ năng động, phát triển; Thưởng hiệu quả làm việc và thưởng Lễ, Tết: theo chính sách công ty; Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ; Trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.