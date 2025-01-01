Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MELOT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 81 Đường số 8, Khu phố 4, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển nguồn idol livestream tiềm năng trên nền tảng tiktok, fb, bigo hoặc bạn bè là idol livestream

- Mời các bạn idol livestream gia nhập đại lý của công ty

- Phụ trách tập huấn, đào tạo kỹ năng live, chăm sóc cho streamer

- Hỗ trợ các idol trong quá trình livestream, xử lý các vấn đề phát sinh

NHỮNG BẠN CHƯA CÓ KINH NGHIỆM SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ TRONG 15 NGÀY ĐẦU TIÊN

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý streamer trên các app livestream như tiktok, bigo,...

- Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc.

- Các bạn trẻ nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MELOT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6,000,000tr + 2tr KPI + Hoa hồng + Thưởng + Phụ cấp.

- Chiết khấu hoa hồng cao (Lương tổng có thể từ 12tr đến 20tr).

- Mời nước mỗi tuần 1 lần.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MELOT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin