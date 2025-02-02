Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Viettrend làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Tòa VCCI số 91 Nguyễn Chí Thanh, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ khách du lịch nước ngoài qua email, chat, call

Khách hàng chủ yếu là người Mỹ, châu Âu, Úc và các quốc gia khác

Làm việc 8h/ngày

Có thể chọn 2 trong 3 ca làm việc sau: sáng 7h30-11h30, chiều 13h00-17h00, tối 19h00-23h00

Ca tối x150% lương, cuối tuần x200% lương

Chốt sale với các khách hàng đang có nhu cầu theo data có sẵn của cty

Được cấp laptop, điện thoại khi làm việc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Anh, TOEIC từ 600, IELTS 5.5 trở lên hoặc đã từng làm việc trong môi trường nước ngoài

Cẩn thận, đam mê và sẵn sàng học hỏi.

Không cần laptop, không yêu cầu kinh nghiệm.

Ưu tiên có kinh nghiệm sale hoặc support với khách nước ngoài, đã làm việc trong ngành du lịch

Ưu tiên có thể làm thêm được buổi tối, cuối tuần

Tại Công ty Viettrend Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 6,000,000 - 10,000,000 + làm thêm + thưởng doanh số

Lương thực lĩnh 8 - 12 triệu/ tháng (Có thể cao hơn)

Đóng BHXH, BHYT theo quy định

Có cơ hội giao tiếp và làm việc với khách hàng đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa

Văn phòng hiện đại, Môi trường làm việc năng động trẻ trung

Happy hour (1 tuần đc nghỉ 1 tiếng team ăn uống giải lao)

Được tham gia các khóa học đào tạo, trau dồi kỹ năng

Thưởng + Tăng lương định kì

Nghỉ lễ, phép 30/4 1/5 2/9, du lịch hàng năm ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Viettrend

