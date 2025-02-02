Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Viettrend làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty Viettrend
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Tòa VCCI số 91 Nguyễn Chí Thanh, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Hỗ trợ khách du lịch nước ngoài qua email, chat, call
Khách hàng chủ yếu là người Mỹ, châu Âu, Úc và các quốc gia khác
Làm việc 8h/ngày
Có thể chọn 2 trong 3 ca làm việc sau: sáng 7h30-11h30, chiều 13h00-17h00, tối 19h00-23h00
Ca tối x150% lương, cuối tuần x200% lương
Chốt sale với các khách hàng đang có nhu cầu theo data có sẵn của cty
Được cấp laptop, điện thoại khi làm việc
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Anh, TOEIC từ 600, IELTS 5.5 trở lên hoặc đã từng làm việc trong môi trường nước ngoài
Cẩn thận, đam mê và sẵn sàng học hỏi.
Không cần laptop, không yêu cầu kinh nghiệm.
Ưu tiên có kinh nghiệm sale hoặc support với khách nước ngoài, đã làm việc trong ngành du lịch
Ưu tiên có thể làm thêm được buổi tối, cuối tuần
Tại Công ty Viettrend Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản: 6,000,000 - 10,000,000 + làm thêm + thưởng doanh số
Lương thực lĩnh 8 - 12 triệu/ tháng (Có thể cao hơn)
Đóng BHXH, BHYT theo quy định
Có cơ hội giao tiếp và làm việc với khách hàng đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa
Văn phòng hiện đại, Môi trường làm việc năng động trẻ trung
Happy hour (1 tuần đc nghỉ 1 tiếng team ăn uống giải lao)
Được tham gia các khóa học đào tạo, trau dồi kỹ năng
Thưởng + Tăng lương định kì
Nghỉ lễ, phép 30/4 1/5 2/9, du lịch hàng năm ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Viettrend
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
