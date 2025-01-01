Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Khu công nghiệp Hoàng Long, Phường Tào Xuyên,, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Dịch các tài liệu kỹ thuật (PFC, SOP) từ tiếng Anh/Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
Hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc họp kỹ thuật.
Làm việc trực tiếp với phòng kỹ thuật để xử lý các tài liệu quy trình sản xuất.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc Trung.
Thành thạo kỹ năng dịch thuật, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất/giày da.
Sử dụng tốt tin học văn phòng.
Tại Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Cơ hội phát triển, môi trường làm việc thân thiện.
Đầy đủ chế độ bảo hiểm, thưởng lễ Tết hấp dẫn
Ngoài ra còn rất nhiều chế độ phúc lợi khác...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
