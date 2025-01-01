Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Khu công nghiệp Hoàng Long, Phường Tào Xuyên,, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Dịch các tài liệu kỹ thuật (PFC, SOP) từ tiếng Anh/Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc họp kỹ thuật.

Làm việc trực tiếp với phòng kỹ thuật để xử lý các tài liệu quy trình sản xuất.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc Trung.

Thành thạo kỹ năng dịch thuật, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất/giày da.

Sử dụng tốt tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Cơ hội phát triển, môi trường làm việc thân thiện.

Đầy đủ chế độ bảo hiểm, thưởng lễ Tết hấp dẫn

Ngoài ra còn rất nhiều chế độ phúc lợi khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin