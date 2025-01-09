Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Cellmech International VINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Cellmech International VINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Cellmech International VINA
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công Ty TNHH Cellmech International VINA

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Cellmech International VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Lô CN 9, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

CMI STC VINA thuộc Tập Đoàn PG Group tại Sigapore và Hàn Quốc.
Tập đoàn sản xuất phụ kiện Ô tô cho công ty Hyundai, Kia, Thaco, Ssangyong, Lada, v.vTập đoàn có nhà máy sản xuất tại: Việt Nam, Hàn Quốc, Nga, Malaysia và Singapore. Chuyên sản xuất vỏ ghế ô tô cung cấp cho Hàn Quốc . Hiện đang cần tuyển dụng vị trí Nhân viên giác mẫu CAD:
- Dựa trên bản vẽ kỹ thuật, Nhập dưỡng vào máy, nhận mẫu sản phẩm từ khách hàng , phân tích sản phẩm mẫu.
( Được Công ty đào tạo hướng dẫn công việc)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Word, Excel. biết sử dụng phần mền gerber.
- Có khả năng giao tiếp, nhiệt tình, nhanh nhẹn, Ý thức tốt.
- Năng động, trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Tinh thần gắn bó lâu dài với Công ty
- Mức lương: Thỏa thuận

Tại Công Ty TNHH Cellmech International VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cellmech International VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cellmech International VINA

Công Ty TNHH Cellmech International VINA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN 9, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

