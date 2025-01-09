Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Cellmech International VINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lô CN 9, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

CMI STC VINA thuộc Tập Đoàn PG Group tại Sigapore và Hàn Quốc.

Tập đoàn sản xuất phụ kiện Ô tô cho công ty Hyundai, Kia, Thaco, Ssangyong, Lada, v.vTập đoàn có nhà máy sản xuất tại: Việt Nam, Hàn Quốc, Nga, Malaysia và Singapore. Chuyên sản xuất vỏ ghế ô tô cung cấp cho Hàn Quốc . Hiện đang cần tuyển dụng vị trí Nhân viên giác mẫu CAD:

- Dựa trên bản vẽ kỹ thuật, Nhập dưỡng vào máy, nhận mẫu sản phẩm từ khách hàng , phân tích sản phẩm mẫu.

( Được Công ty đào tạo hướng dẫn công việc)

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Word, Excel. biết sử dụng phần mền gerber.

- Có khả năng giao tiếp, nhiệt tình, nhanh nhẹn, Ý thức tốt.

- Năng động, trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Tinh thần gắn bó lâu dài với Công ty

